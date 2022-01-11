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Okula giden öğrenciler tekrar evlerine gönderildi

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Okullarda artan vakalar nedeniyle uzun zamandır ağır aksak ilerleyen yüz yüze eğitim, bu kez de Bakanlık ve sendikalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sekteye uğradı

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Okula giden öğrenciler tekrar evlerine gönderildi
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Öğretmen sendikaları, bazı özel okulların online eğitime geçmesine rağmen Eğitim Bakanlığı‘nın “Devlet okullarında yüz yüze eğitime devam edilecek” açıklaması sonrası dün birçok devlet okulunda online eğitime geçti, okula giden öğrenciler evlerine geri dönmek zorunda kaldı
Eğitim Bakanlığı tarafından, devlet okullarında yüz yüze eğitimin devam edeceği açıklamaları nedeniyle dün sabah okula giden öğrenciler, öğretmenlerin sendika kararı ile online eğitime geçmesi sonucu evlerine geri döndü.
Veliler bilgi kirliliğinden yakınırken “Madem okulda eğitim olmayacaktı neden bize bilgi verilmedi? Neden çocuklarımız bu soğukta yollara düşürüldü?” diyerek isyan etti.
Uzak bölgelerden gelen birçok öğrencinin de evlerine dönmekte ulaşım sıkıntısı yaşadığı gözlemlendi, öğrenciler aynı zamanda ders kaybına da uğradı.
 
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