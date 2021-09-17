Okul yeni ama eksik çok

Bu hafta hizmete açılan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda birçok eksiklik ortaya çıktı





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim-öğretim yılının ilk gününde açılışı yapılan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda eksiklikler olduğunu belirterek, bu eksikliklerin giderilmesi için Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Sendika’dan yapılan açıklamada şu tespitler yapıldı:

“9 şube diye öngörülen okulun şube sayısı 12’ye ulaşmıştır, okula öğretmen takviyesi yapılması gerektirmektedir.

Okulda kadrolu hademe ve görevli olması elzemdir.

Okula gönderilen kitap sayıları eksik olduğundan kitapsız olan öğrenciler bulunmaktadır.

Okulun elektrik tesisatında aksaklıklar bulunmaktadır, bu teknoloji çağında elektrik bağlantıları hatalı yapılmıştır.

Bilgisayar odasında 30 öğrencinin aynı anda masaların ve sandalyelerin birbirine çok yakın bir şekilde bulunması özellikle pandemi döneminde sağlık açısından sakıncalıdır.

Okul nüfusuna göre iki rehber öğretmenin bulunması gerekirken tek bir rehber öğretmen vardır.

Hiçbir sınıfta akıllı tahta bulunmamaktadır.

Sınıflarda projeksiyon eksikliği vardır.

Dil öğretmenlerinin kullanacağı en az 6 adet USB’li CD çalara ihtiyaç vardır.

Ne sınıflarda, ne de tuvaletlerde çöp kutusu vardır.

Fen laboratuvarları tamamlanmamıştır.

Okulun çevre güvenliği alınmamıştır, bu durum çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir.”

