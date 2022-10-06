Okul önlerinde yoğunlaşan trafik akışı, polis tarafından yönetiliyor

Polis Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışını yönetmek ve düzenlemek için okul önlerinde polis görevlendirmeye devam ediliyor.
Basın Subaylığı, okul önlerinde görevlendirilen polislerin, yoğunlaşan araç ve yaya trafiğini yönetip düzenlediğini ve yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrencilere yardımcı olduğunu vurguladı.
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