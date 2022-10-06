banner875
banner815
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
7 0
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
23 0
 
107 0
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
Hayvancılar süt soğutma tankı hibe paralarını bekliyor
7 0
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
Tüm Detaylarıyla FIFA 23
19 0
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
14 0
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
Böyle sorumsuzca park edilir mi?
23 0
banner878

Okul önlerinde yoğunlaşan trafik akışı, polis tarafından yönetiliyor

banner476

banner825
Okul önlerinde yoğunlaşan trafik akışı, polis tarafından yönetiliyor
Polis Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşan trafik akışını yönetmek ve düzenlemek için okul önlerinde polis görevlendirmeye devam ediliyor.

Basın Subaylığı, okul önlerinde görevlendirilen polislerin, yoğunlaşan araç ve yaya trafiğini yönetip düzenlediğini ve yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrencilere yardımcı olduğunu vurguladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.