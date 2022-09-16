Okul masrafları, velileri zorluyor

Devlet okulu olan TMK için aldıkları kitap fişini gösteren veliler, sadece kitaplar için 4 bin TL’ye yakın ödeme yaptıklarını dile getirdi

Devlet okulu olan ve başarılı öğrencilerin büyük çabalarla kazandıkları sınav sonucunda eğitim gördükleri Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerin ihtiyaçları özel okullarla yarışıyor.

Devletin kendilerine hiçbir katkısı olmadığını ifade eden veliler, “Yurtdışından gelen kitaplar çok pahalı, kendi ülkemizdeki eğitimciler bu kitapları hazırlayamaz mı? Bu ülkede birçok başarılı ve iyi yetişmiş eğitimcilerimiz var. Bu işin başka bir yolu olmalı ve bu ülkede çocuk okutmak bu kadar zor olmamalı. Bir de tek çocuk değil de 2 ya da 3 çocuk olduğu zaman işin içinden hiç çıkmak mümkün değil” diyerek artık isyan noktasında olduklarını vurguladı.

Devlet okulu olan TMK için aldıkları kitap fişini gösteren veliler, sadece kitaplar için 4 bin TL’ye yakın ödeme yaptıklarını dile getirdi.

“Bu kitaplar sadece tek bir çocuğun kitapları ve halen almadığımız eksik kitaplarımız da var. Bu harcamanın içerisinde daha üniforma, defter, çanta, kalem, dosya gibi kırtasiye giderleri yok. Daha onları da alacağız” diyerek, TMK’da eğitim gören bir öğrencinin okul hazırlığının 1 asgari ücrete denk geldiğini ifade etti.

