Okul kıyafetleri cep yakıyor

Okul kıyafet fiyatları geçen seneye göre katlanarak arttı. Okul alışverişi için elinde listeyle sokağa çıkan veliler, fiyatlar karşısında şok yaşadı

Okul kıyafet fiyatları geçen seneye göre katlanarak arttı. Okullarda ders yılının başlamasına sayılı günler kala velileri okul ihtiyaçlarını tamamlama telaşı sardı. Okul alışverişi için elinde listeyle sokağa çıkan veliler, fiyatlar karşısında şok yaşıyor. Geçen seneye oranla okul kıyafetlerinde ciddi artış olduğunu söyleyen veliler, Eylül ayının çok zor geçeceği fikrinde. Ancak, bu yılın ilginç yanlarından biri de esnafın da veliler kadar dertli olması. Piyasada yaşanan pahalılık nedeniyle, birçok ürünü zamlı aldıklarını söyleyen esnaf, bunun da etikete yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade etti.Leman Spor Direktörü Mehmet Ali Yorgancıoğlu, konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, üç ay boyunca eski fiyattan satış yaptıklarını söyledi. Yorgancıoğlu, Haziran-Ağustos ayları arasında 2022-2023 eğitim yılında giyilecek okul kıyafetlerini geçen sene belirlenen fiyatlardan sattıklarına işaret etti. Yorgancıoğlu, “Belli bir kesim belirttiğimiz aylarda gelip okul kıyafetlerini almadı, Eylül’de fiyatların değişeceğini bilerek yeni fiyattan aldılar. Eski fiyat imkanını tanıdık, bu süreçte alan kesimler kârlı çıktı” dedi.Okul alışverişine çıkan veliler ise kitap, defter, çantalardaki aşırı zamlar bir yana, okul kıyafetleri için harcadıkları paraya isyan etti.Çocuklarının özel okulda değil devlet okulunda eğitim almasında rağmen belirlenen üniforma fiyatlarının çok yüksek olduğundan yakınan veliler, üç parça üniformaya “bin” TL’nin üzerinde para harcadıklarını, ayakkabı, kırtasiye ihtiyaçlarının henüz listeye dahil edilmediğini söyledi. 500 liraya, bin liraya ders kitabı satıldığını hatırlatan veliler, çocuğu devlet okulunda eğitim alan bir ailenin en az 2 bin 500 TL harcaması gerektiğine işaret etti.Evdeki hesabın çarşıya uymadığını gören veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünürken, esnaf da yaşanan artışlardan sadece velilerin değil kendilerinin de olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Ekonomik tablonun oldukça kötü olduğunu dile getiren veliler, geçen seneye oranla fiyatlarda ciddi bir artış yaşandığını, geliri düşük ailelerin çok zorlu bir sürece girdiğini ifade etti. Birçok ailenin yeni eğitim yılına eksiksiz başlayabilmesinin çok zor olduğunun altını çizen veliler, astronomik rakamlar karşısında kara kara düşünmeye başladıklarına dikkat çekiyor.