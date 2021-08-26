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Okul kıyafetine de okkalı zam

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Devlet okullarında yalnızca okul kıyafetleri yüzde 30 zamla, 1500 TL’ye yükseldi, veliler isyan etti

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Okul kıyafetine de okkalı zam

Ülkemizde 2021-2022 eğitim öğretim yılı eylül ayında bir yandan pandemi endişesiyle açılacakken öte yandan, okul masrafları veliler için ise büyük bir sıkıntı yaratıyor.
Devlet okullarında bile yalnızca okul kıyafetlerinin yüzde 30 zamla, 1499 TL’ye yükselmesi, cep yakıyor ve velileri isyan ettiriyor. Vatandaşlar, lise birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin okul kıyafeti maliyetinin 1499 TL olduğunu belirterek, böylesine zor bir zamanda yüksek fiyatların izah edilir olmadığını vurguladı. Veliler, okul alışverişinin sadece üniforma ile kalmayacağını, ayakkabı, çanta, okul malzeme ve kırtasiye ürünlerinin de eklenerek neredeyse asgari ücrete denk geleceğini belirttiler. Veliler, özellikle çok çocuklu ailelerde bu rakamın katlanacağı ve aileleri maddi sıkıntıya sokacağını vurguladılar. Veliler, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak, okulların üniforma için yönlendirdiği firmanın, okulların açılmasına bir ay kala yüzde 30 zam yapmasının anlaşılır olmadığını ve asgari ücretle geçinen kişilerin bu yükün altından nasıl kalkacaklarını sordular.
Okulların yönlendirdiği firmanın belirlediği fiyat listesi şöyle:
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