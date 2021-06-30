Okul kaydı ateş pahası

Pandemide birçok aile ekonomik sıkıntı çekerken, devlet okullarında kayıt için istenen meblağlar tepkiye neden oldu. İki çocuk sahibi bir veli, “750 TL okul üniformaları için isteniyor. İki çocuğunuz olsa 1500 TL. Bu rakamı nasıl verelim?” diye isyan etti





Okullarda yeni kayıt dönemi başladı. Devlet okullarının velilerden kayıt için istedikleri ise velileri isyan noktasına getirdi. Bazı okullar banka hesap numaraları vererek velilerden bağış ücreti adı altında para isterken, bazı okullarda ise giyim firmaları adres gösterilerek, 750 TL bedelinde okul üniformaları alınmasını ve kayıt için alışveriş makbuzu talep ediliyor.

Lüks giyim firmalarının takım elbiselerinden daha pahalı olan okul üniformaları, velileri isyan ettirdi.

Bir devlet okulu olan Oğuz Veli Ortaokulu’nun velilerden kayıt için istediği gerekli belge listesi, velilerin tepkisine yol açtı.

İki çocuk sahibi bir veli, “750 TL okul üniformaları için isteniyor. İki çocuğunuz olsa 1500 TL. Bu rakamı nasıl verelim. Pandemiden dolayı bir çok işsiz insan var. Okul yönetimleri bu kararı gözden geçirmeli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir velinin paylaşımı şöyle:

“Bugün (dün) Oğuz Veli ortaokuluna oğlumu kayıt ettirmek için gittim. Okulun kayıt şartlarından bir tanesi, okulun anlaşmalı olduğu (L…..) adında bir üretici firmadan üniforma aldığımıza dair makbuz istemesi biraz da bu ülkede adaletin olmadığına dair bir delil oluşturdu...Bir set üniforma ücreti 750,00 TL karşılığında satılıyor. Bunu ödeyebilecek aile var, ödemeyecek aile var.

Aynı zaman ben bir mağazacı, tekstilci bir esnaf olarak bu fiyatların neye dayanarak yapıldığını merak ediyorum. Aileler mecbur mu bu firmadan alsın? Ya da bir önceki seneden kalan bir yakının bir büyük kardeş ya da abisi ablasından kalan bir üniformayı neden kullanamıyor? İnsan mecbur mu bu firmadan alışveriş yapsın? Bu Nasıl bir adalet? Bu nasıl yönetim...sokaklarda bakkal bakkal gezen Ticaret Dairesi, lütfen başını kumdan çıkarsın.”

AMCAOĞLU: “KAYIT PARASI TALEP EDİLEMEZ”

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, devlet okullarının, okullara kayıt amacıyla velilerden herhangi bir para talebinde bulunamayacağını vurguladı.

Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, “devlet okulları velilerden kayıt parası talep ediyor” doğrultusunda gelen haberlere yanıt verdi.

Amcaoğlu, “kayıt parası” adı altında velilerden para talep edilmemesi konusunda tüm okul yönetimlerinin uyarıldığını ifade ederek, velilerin, okul üniformalarını diledikleri şekilde tedarik edebildiklerini, bu konuda okul yönetimlerinin herhangi bir yönlendirme veya para talebinde bulunamayacağını da belirtti.

Amcaoğlu, “kayıt parası talep edildiği” yönündeki tüm şikayetlere bakanlığın kapılarının açık olduğunu ifade ederken, “Devlet okulları velilerden, kayıt parası adı altında talepte bulunamaz, bu konuda çok hassasız” dedi.

