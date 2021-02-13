Oktay’ın açıkladığı rakamlar kafa karıştırdı

Fuat Oktay’ın ziyareti sırasında 1,8 milyar TL kaynak aktarımı ile geride bıraktığımız 2020 yılında oldukça büyük ve ciddi bir meblağ olan KKTC’ye toplam 3.6 milyar TL aktarıldığını belirterek önümüzdeki protokolle de 2021’de 2.5 milyar TL aktarılacağını düşündüklerini ifade etmesi kafaları karıştırdı



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ziyareti sırasında 1,8 milyar TL kaynak aktarımı ile geride bıraktığımız 2020 yılında oldukça büyük ve ciddi bir meblağ olan KKTC’ye toplam 3.6 milyar TL aktarıldığını belirterek önümüzdeki protokolle de 2021’de 2.5 milyar TL aktarılacağını düşündüklerini ifade etmesi kafaları karıştırdı.

Fuat Oktay önceki gün Başbakanlıktaki basın toplantısı sırasında oldukça “kapsamlı bir görünüm” sergileyen bazı veriler paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“2020 mali yılı kapsamında yaklaşık 1. 8 milyar TL’yi aktardık. 540 milyon lirada tamamen yatırımlara odaklı sahaya yansıtılacaktır, şu anda fiilen başlamıştır. Bunlarla birlikte 2020'de 3.6 milyar lira KKTC ye aktarıldı. Mali aktarımlar dışında DSİ yatırımları, enerji, milli eğitim bakanlıkları başta olmak üzere diğer kurumlarca sağlanan hizmet ve yatırımlar buna ektir... Lefkoşa'da 100 yataklı Pandemi Hastanesi, Covid-19 destek paketleri, alt yapı reel sektör yatırımları işbirliğimizin somut çıktılarıdır... Boru hattında onarımları tamamladık ve tarımsal su projesinde de ilerleme sağladık. Salgınla mücadelede Türkiye'den 15 buçuk milyon TL değerinde sağlık malzemesi ve gıda malzemesi sağlandı. 40 bin doz aşı da temin ettik.”

Öte yandan bu rakam ve veriler ışığında Türkiye’den geçtiğimiz yıl yapılan yardımın ne kadarının bütçe açığına, ne kadarının savunmaya, ne kadarının ise altyapı ile reel sektöre yapıldığı KKTC’nin 2020 bütçesi açıklanmadığı için halen belli değil...

KKTC Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye’den gelen yardım ve kredi tutarı olarak açıklanan 738 milyon TL’lik miktarın ‘yardımın büyük bir kısmı’ olduğu anlaşılıyor.

Başbakan

Bu durumda yapılan 738 milyonluk yardımın büyük bir kısmı olan 582 milyonun savunma için aktarıldığı, 66 milyonun kamu maliyesini desteklemek için, 58 milyonunun ise reel sektör, sadece 31 milyonun ise altyapı için aktarılmış olduğu görülüyor…

Bu hesaba göre KKTC’ye 2020 yılında 1.5 milyar civarında para aktarıldığı ortaya çıkıyor.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC ziyareti ardından değerlendirmelerin yanı sıra paylaşılan veriler de dikkat çekiyor.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ziyareti sırasında 1,8 milyar TL kaynak aktarımı ile geride bıraktığımız 2020 yılında oldukça büyük ve ciddi bir meblağ olan KKTC’ye toplam 3.6 milyar TL aktarıldığını belirterek önümüzdeki protokolle de 2021’de 2.5 milyar TL aktarılacağını düşündüklerini ifade etmesi kafaları karıştırdı.Fuat Oktay önceki gün Başbakanlıktaki basın toplantısı sırasında oldukça “kapsamlı bir görünüm” sergileyen bazı veriler paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:“2020 mali yılı kapsamında yaklaşık 1. 8 milyar TL’yi aktardık. 540 milyon lirada tamamen yatırımlara odaklı sahaya yansıtılacaktır, şu anda fiilen başlamıştır. Bunlarla birlikte 2020'de 3.6 milyar lira KKTC ye aktarıldı. Mali aktarımlar dışında DSİ yatırımları, enerji, milli eğitim bakanlıkları başta olmak üzere diğer kurumlarca sağlanan hizmet ve yatırımlar buna ektir... Lefkoşa'da 100 yataklı Pandemi Hastanesi, Covid-19 destek paketleri, alt yapı reel sektör yatırımları işbirliğimizin somut çıktılarıdır... Boru hattında onarımları tamamladık ve tarımsal su projesinde de ilerleme sağladık. Salgınla mücadelede Türkiye'den 15 buçuk milyon TL değerinde sağlık malzemesi ve gıda malzemesi sağlandı. 40 bin doz aşı da temin ettik.”Öte yandan bu rakam ve veriler ışığında Türkiye’den geçtiğimiz yıl yapılan yardımın ne kadarının bütçe açığına, ne kadarının savunmaya, ne kadarının ise altyapı ile reel sektöre yapıldığı KKTC’nin 2020 bütçesi açıklanmadığı için halen belli değil...KKTC Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye’den gelen yardım ve kredi tutarı olarak açıklanan 738 milyon TL’lik miktarın ‘yardımın büyük bir kısmı’ olduğu anlaşılıyor.Başbakan Ersan Saner , Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ’nun Aralık ayı sonu Ankara ziyaretinde Fuat Oktay, Kamu ödemeleri ve ekonominin rahatlaması için 800 milyon TL kaynak aktarılacağını açıklamıştı.Bu durumda yapılan 738 milyonluk yardımın büyük bir kısmı olan 582 milyonun savunma için aktarıldığı, 66 milyonun kamu maliyesini desteklemek için, 58 milyonunun ise reel sektör, sadece 31 milyonun ise altyapı için aktarılmış olduğu görülüyor…Bu hesaba göre KKTC’ye 2020 yılında 1.5 milyar civarında para aktarıldığı ortaya çıkıyor.