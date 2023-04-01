banner913
banner932
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
24 0
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
10 0
 
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
9 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
32 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
20 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
15 0
Gazimağusa’ya su verilemiyor
Gazimağusa’ya su verilemiyor
12 0
banner915

Oktay’dan Ṣampiyon Melekler’in mezarlarına ziyaret

banner476

Fuat Oktay, Ṣampiyon Melekler’in Gazimağusa Kabristanlığı’ndaki mezarlıklarını ziyaret etti, çiçek bıraktı

banner825
Oktay’dan Ṣampiyon Melekler’in mezarlarına ziyaret
banner931
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaşamını yitiren Şampiyon Melekler’i, öğretmenleri ve  voleybolcu çocukların ailelerini Gazimağusa Kabristanlığında ziyaret etti.
Kabristanlıkta, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Oktay ve Üstel depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.