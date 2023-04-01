Oktay’a havaalanında coşkulu karşılama

İki gün boyunca temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı havaalanında kalabalık bir grup karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün boyunca temaslarda bulunmak üzere dün KKTC’ye geldiKKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Oktay, “dost ve kardeş ülke KKTC’deyiz” ifadelerini kullandı.Oktay, Havalimanı’nda kendisini karşılayan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve halkla çekilen fotoğrafları da paylaştı.