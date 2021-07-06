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Oktay, yarın KKTC'ye geliyor

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Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak

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Oktay, yarın KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışma ziyareti kapsamında yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geliyor.

Fuat Oktay, iki gün sürecek çalışma ziyareti çerçevesinde, KKTC'de bazı temas ve incelemelerde bulunacak.

Anadolu Ajansı’nın Ankara kaynaklı haberine göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çalışmaları ile Bilal Ağa Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyecek Oktay, Yenierenköy ve Bafra köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmesi beklenen Oktay, "Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Töreni" ile Lefkoşa Büyük Han'da düzenlenecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.

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