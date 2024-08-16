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Oktay: “Bugün yapacağımız eylemi gerekli tedbirlerin alınacağı ümidiyle durdurma kararı aldık”

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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, “Gerekli tedbirlerin makul sürede alınmaması halinde, eylemlerimiz yeniden başlatılacak”

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Oktay: “Bugün yapacağımız eylemi gerekli tedbirlerin alınacağı ümidiyle durdurma kararı aldık”
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Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Gemikonağı’da 16 Haziran’da meydana gelen ölümlü kazayla ilgili “her ayın 16. Günü” gerçekleştirdikleri eylemi “tedbirlerin alınacağı” ümidiyle durdurma kararı aldıklarını belirtti.
Oktay yaptığı yazılı açıklamada, Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin Lefke Belediye Başkanı ile 14 Ağustos’ta yapmış olduğu 4 saatlik toplantıda, trafik kazalarının önlenmesi için alınmasını talep ettikleri tedbirlerin, Karayolları Dairesi tarafından alınacağı hususunda Başkan Kaya’nın bilgi aldığını ve konunun kendilerine aktarıldığını belirtti.
Oktay, bugün yapacakları eylemi gerekli tedbirlerin alınacağı ümidiyle durdurma kararı aldıklarını dile getirdi.
Oktay, gerekli tedbirlerin makul sürede alınmaması halinde, aldıkları karar uyarınca eylemlerine yeniden başlayacaklarını kaydetti.
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na mensup Sivil Toplum Örgütleri, 16 Haziran 2024 akşamı Lefke Gemikonağı sahilinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pakistan Uyruklu LAÜ öğrencisi Naveed Akbar’ı anmak ve gerekli tedbirler alınıncaya değin konunun takipçisi olacaklarını vurgulamak amacıyla her ayın 16. Günü Akbar’ın hayatını kaybettiği yerde “Adalet ve trafikte güvenlik” taleplerinde bulunarak eylem yapma ve eylemleri yineleme kararı almıştı.
Platform, 17 Haziran ve 16 Temmuz tarihlerinde eylem düzenlemiş ve trafik kazasında hayatını kaybeden Akbar’ı anarak gerekli tedbirlerin alınması için yetkilileri uyarmıştı.
 
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