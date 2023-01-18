Oğuz Ankara’da Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Aydın’la görüştü

Ankara’da temaslarını sürdüren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Hüseyin Aydın’la görüştü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, ülkede kuraklıktan dolayı kaba yem ve diğer ihtiyaçların oluşabileceğini belirterek mevcut iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi.
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