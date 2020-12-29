Oğulların sosyal medya savaşı

Canaltay’ın aday gösterilmesine ilk tepki Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre’den geldi: Töre “Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü entrikayı çevirdiniz. Yazıklar olsun” dedi. Resmiye Canaltay’ın oğlu ise “Karara saygılı olun” mesajı verdi

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı seçimine Resmiye Canaltay’ı aday göstermesi üzerine ilk tepki Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre’den geldi.Kişisel sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulunan Tuygun Töre, “Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü entrikayı çevirdiniz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.“Esaretle yaşayacağıma Cesaretimle ölürüm.Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü Entrikayı çevirdiniz.-Külliye böyle istedi dediniz-CB Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor dediniz.-Emanetçi başkan geri çekil dedi, çekilmedi.-Kabinede kadın yokmuş da bari meclis başkanıymış kadın olsun, sanki de cinsiyete göre makam verilir bu ülkede!Hiçbiri olmadı Zorlu Töre’yi harcamak için uzattıkça uzattınız bir meclis başkanlığı seçimini bile zamanında yapmadınız!Yazıklar olsun.Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi.Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil!Sizden korkan sizin gibi olsun.”Öte yandan Resmiye Canaltay’ı aday göstermesi üzerine oğlu Derviş Canaltay annesini tebrik etti “UBP kurul kararlarına saygılı olalım” dedi.Partimiz milletvekilleri arasında demokrasi gereği yapılan secim sonucunda Ulusal Birlik Partisinin meclis başkan adayı olarak seçilen annemi kutlar oy veren vermeyen ve diğer tüm adaylara teşekkür ederim. Aile içi olan ve demokrasi gereği yapılan seçim sonuçlarını olumlu veya olumsuz herkesin saygıyla kabul edip halkımızın ve ülkemizin bu geçirdiği zor dönemde daha güçlü bir KKTC ve daha mutlu bir halk yaratmak için uğraşmalıdır, bunu sağlayamayan hiçbir koltuğun anlamı yoktur.