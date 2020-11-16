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Öğretmenlik sınavlarına başvuracak olanlar için önemli duyuru

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Öğretmenlik sınavlarına başvuracak olanlar için önemli duyuru

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), öğretmenlik sınavlarına başvuracak olanlar için duyuruda bulundu.

Yapılan duyuruda, Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ve İlköğretim Dairesinde münhal bulunan öğretmen mevkileri için son başvuru tarihinin 27 Kasım 2020 olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte, söz konusu sınavların duyurusunda da belirtildiği üzere, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 20 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarih de dahil) randevu almaları gerektiği hatırlatıldı.

KHK, sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceğini vurguladı.

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