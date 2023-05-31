“Öğretmenlerin yanındayız”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı konusunda öğretmenin karşısında değil yanında olduklarını vurguladı ve sendikalara sağduyu çağrısı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, önceki gün Meclis’ten geçen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın öğretmenin bilgi ve birikiminden daha fazla faydalanmak amacıyla düzenlendiğine vurgu yaparak, bu yasanın öğretmeni itibarsızlaştıran bir anlayışla hazırlanmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sorunun iletişimle çözüleceği gerçeğini dikkate alarak, her zaman olduğu gibi uzlaşmacı bir anlayışla hareket edeceğine işaret eden Çavuşoğlu, sendikaları sağduyuya davet etti.

Çavuşoğlu, bakanlık kapılarının öğretmene ve sendikalara her zaman açık olduğunu ifade ederek, Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili daire müdürlüklerinin bugün sendikaları, sendikalara uyan bir zamanda sorunları ele almak, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek, velilerin tedirginliği ortadan kaldırmak, akademik takvimi değerlendirmek ve nakil çalışmalarını başlatmak üzere toplantıya davet edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, eğitimin sorunlarını ortak akılla, birlikte hareket ederek çözebileceklerini bir kez daha dile getirerek, öğretmenin karşısında değil yanında olduklarına vurgu yaptı.

“Her ne kadar sendikalar istişare yapmadan bu yasayı geçirdiğimizi söylese de, Teknik Kurul aşamasından sonra dahi 9 kez resmi toplantı yapıldığı tutanaklarda mevcuttur” diye konuşan Çavuşoğlu, sendikaların, Bakanlıkta ve Meclis Alt Komitesi'nde ortaya koydukları önerileri dikkate aldıklarını ve Bakanlık olarak yasanın olgunlaştırılması sürecinde birçok düzenleme önerisini komiteye ilettiklerini söyledi.

Açıklamasında “Yasada öğretmeni zedeleyici ve itibarsızlaştırıcı herhangi bir maddenin olmadığı konusundaki görüşlerimizde ısrarcıyız” diyen Çavuşoğlu, gelinen aşamada mağdur olanların öğrenciler olduğunu belirterek, bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi için sendikalara sağduyu çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, öğretmenlerin, öğrencilerin sınav hakkı, karne hakkı, mezuniyet hakkı olduğunun bilinciyle hareket edecekleri ve sevinçlerini yaşama noktasında bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti yeniden gösterecekleri düşüncesinde olduklarını da belirterek, sürdürülen eylemlerin bir an önce sona ermesine ve okulların normale dönmesi gerektiğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sorunun iletişimle çözüleceği gerçeğini dikkate alarak, her zaman olduğu gibi uzlaşmacı bir anlayışla hareket edeceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, sendikaları bir kez daha sağduyuya davet etti.

