“Öğretmenlerin haklarına saldırıldı”

Öğretmen sendikaları, okulların sorunlarının çözümsüz kaldığını, öğretmenlerin haklarının geriye götürülmek istendiğini, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin de kapatılmasının gündeme geldiğini vurguladı





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “okulların gerçek sorunları ile ilgilenmediği, okulların kapasitesini artırmakla ilgili bir vizyonu ve amacı olmadığı” gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nı protesto etmek amacıyla bakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

“AÖA’yı (Atatürk Öğretmen Akademisi) kapattırmayız” pankartının açıldığı eylemde konuşan KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yaşanan elektrik kesintilerine işaret ederek “bunun temelinde özelleştirme ve peşkeş çekme yatıyor” dedi. Hükümetin bir yandan tasarruftan söz ederken diğer yandan siyasi atamalar yaptığını söyleyen Erilen, yapılan yasa değişiklikleriyle Atatürk Öğretmen Akademisinin (AÖA) de ortadan kaldırılmaya çalışıldığını öne sürdü, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri İbrahim Ermihan da öğretmenlerin haklarına saldırıldığını söyleyerek ne bu hakların geriletilmesine ne de AÖA’nın kapatılmasına izin vereceklerini anlattı.

Yapılan siyasi atamalara ve bu nedenle yapılan harcamalara işaret eden Emirhan, öte yandan okulların sorunlarının çözümsüz kaldığını dile getirdi, Cumhuriyet Lisesi’nin tadilatını örnek verdi.

Daha sonra ortak basın açıklaması okundu. “Devlet okullarımızda çözülmesi ivedi ve hayati olan sorunlar ortada dururken, Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğretmenlerimizin haklarını geriye götürmek için kolları sıvamışlardır” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Okul yapımına, okul müdür, müdür muavini ve öğretmene ihtiyaç varken; merkezi okullarda sınıf sayıları 40’ı aşmışken ve yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle Eylül ayında bu okullara talebin artması beklenirken; 45 farklı ülkeden öğrencilerin devam ettiği okulların yarısı yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktayken; devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmezken; okullarımızda bilgisayar/laptop, akıllı tahta/projeksiyon eksikliği varken, okulların yüzde 30’unda en temel teknolojik ihtiyaç internet erişimi yokken; okullarımızın neredeyse tamamı tadilat ve bakıma ihtiyaç duyarken, bakanlık tarafından yıkılma tehlikesi olduğu kabul edilen okulumuz varken; Milli Eğitim Bakanlığının önceliği kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmek midir? Yıkılma tehlikesi altında olan okulumuzda herhangi bir adım atmak için okulların öğrencilerimizin başına yıkılmasını mı bekliyorsunuz?”

Sorunlar sürerken, Eğitim Bakanlığının, Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmayı ve 25 yıllık öğretmenlerin ders saatini gündemine almayı tercih ettiği kaydedilen açıklamada, şu taleplerde bulunuldu:

“Nitelikli kamusal eğitim için ayrılan bütçeyi artırın. Eğitim emekçilerine kabul edilebilir çalışma koşulları yaratma ve özlük haklarını iyileştirme çabası gösterin. Nitelikli öğretmen eğitimine yatırım yapın. Öğretmenlere ve öğretmenlerin pedagojik uzmanlıklarına güvenin ve saygı duyun. Öğretmen sendikalarını eğitim politikası belirleme süreçlerine dahil edin”

