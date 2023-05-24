“Öğretmenlerin çoğu Türkiye’den getiriliyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, ülkede yetişen gençler istihdam edilmezken, öğretmenlerin birçoğunun Türkiye’den getirildiğini vurguladı

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlere açtığı saldırının bilinçli ve kasıtlı olduğunu” savunarak, en basit olarak Güzelyurt Meslek Lisesi’nin fiziki korunma alanı olmadığını söyledi.

Çocukları koruyanların öğretmen ve okul idareleri olduğunu dile getiren Gökçebel, dil bilmeyen çocukları okulda tutmaya ve yardımcı olmaya çalışanın öğretmenler ve rehber öğretmenler olduğunu belirtti.

Öğretmene saldırının üç temel nedeni olduğunu kaydeden Gökçebel, birincisinin "toplumun varoluş dinamiklerinden biri olan öğretmen sendikalarını geriletmek, yok etmek olduğunu” ileri sürdü. İkinci nedenin, "özel okulların bütçe olarak sıkıştığı bir dönemde devlet okullarında kaos yaratarak, çocukların ve velilerin para bulup, özel okullara gitmesini sağlamak olduğunu” savunan Gökçebel, üçüncüsünün ise, "ülkede ilahiyat okulları ile eğitime enjekte edilmeye çalışılan meselenin ileriye götürülmek istenmesi olduğunu” iddia etti.

Gökçebel ayrıca, “ülkede yetişen gençler istihdam edilmezken, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen öğretmenlere, Türkiye’deki Eğitim Bakanlığı’nda yayınlanan son genelgeyle, Türkçe, Bilgisayar ve diğer öğretmenler de eklenerek, öğretmenlerin birçoğunun Türkiye’den getirilerek, istihdam edilmesinin sağlanmaya çalışıldığını” öne sürdü.

“Grev ne kadar daha devam edecek?” sorusu üzerine ise Gökçebel, “Gerekirse karne verilmeyecek, gerekirse sınavlar yapılmayacak… Her eylem çeşidi denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek, yanıt verdi. Gökçebel, gerekmesi durumunda yeni dönemde okulların da açılmayacağı uyarısında bulundu.