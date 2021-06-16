Öğretmenlerin aşılanmasına bugün başlanıyor

AB’den gönderilen ve tek doz uygulanacak Johnson&Johnson aşılarının kullanımına bugünden itibaren öğretmenlerle başlanıyor

KKTC’de koronavirüs vakalarının önlenmesi için aşılama programı 19 merkezde sürerken, Avrupa Birliği’nden gönderilen ve tek doz uygulanacak Johnson&Johnson aşılarının kullanımına bugünden itibaren öğretmenlerle başlanıyor.

İlköğretim, genel orta öğretim ve mesleki teknik okullarında görevli öğretmenler program uyarınca halihazırda yaş sırası geldiği için önceden aşı olan öğretmenler dışındakiler bugünden itibaren aşılarını olabilecek.

Ardından üniversitelerdeki öğretim görevlileri ve personel aşılanacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar, aşılama yaşının Lefkoşa dışındaki bölgelerde 40 yaşa kadar indiğini, Türkiye’den son gelen 50 bin doz Sinovac aşısıyla aşılamanın da sürdüğünü söyledi.

Müsteşar Oygar, çalışma ve ikamet izniyle ülkede bulunan kişilerin de aşılandığını kaydetti.

KKTC’ye gelen Johson&Johnson aşının alerjik olanlar dışındakilere uygulanacağını, aşıların bir aylık ömrünün 13 Temmuz’da dolacağını kaydeden Oygar, bugüne kadar ülkeye gelen aşılar dikkate alındığında nüfusun yüzde 35’inin aşılanmış olacağını kaydetti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün aşılanma programı başlayacak öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Aşı bilgi sistemine kaydı olan öğretmenlere randevu sms’i iletilecektir. Sms ulaşmayan öğretmenler, öğretmen olduklarına dair belgeyi ve kimlik kartlarını ibraz ederek, aşağıda belirtilen bölgelerine bağlı hastanelerde aşı yaptırabileceklerdir.”

Bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatleri şöyle:

“İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran ( Çarşamba ve Perşembe )

Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran ( Cuma- Pazartesi)

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran ( Salı)

Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ( 14.00-18.00)

Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ( 14.00-18.00)

Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi ( 14.00-18.00)

Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi ( 09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecektir.”

