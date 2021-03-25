banner583
Türkiye’den müthiş başlangıç
Türkiye’den müthiş başlangıç
16 0
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
Mutlulukla İle İlgili Ufkunuzu Açacak Mucizevi Kitaplar
12 0
 
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
Vücudunuzun Şekeri Tolere Edemediğini Gösteren 7 İşaret
160 0
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
Karaca: WRC sahnesinde “Rüzgarın Oğlunu” göstermek isterdim
28 0
Taekwondocular kırdı geçti
Taekwondocular kırdı geçti
19 0
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
Geçitkale Belediyesi lavanta ekiminde ilk adımı attı
85 0
Dolmabahçe'de kazanan yok
Dolmabahçe'de kazanan yok
21 0
banner529
banner570

Öğretmenlere haksızlık yapılıyor

banner476

KTOEÖS, öğretmenlik kadrolarına sınavla atama yapılmadan geçici istihdamlarla bir sonraki seçime hazırlık yapılmaya çalışıldığını ve öğretmenlere haksızlık yapıldığını belirtti

banner624
Öğretmenlere haksızlık yapılıyor
banner630

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, öğretmenlik sınav tarihinin net olmayışının öğretmen mesleğini itibarsızlaştırmaya ve bir sonraki senenin de heba olmasına göz yummak olduğunu söyledi.
Öğretmenlik kadrolarına sınavla atama yapılmadan geçici istihdamlarla bir sonraki seçime hazırlık yapılmaya çalışıldığını ileri süren Gökçebel, pandemi döneminde online eğitimlere devam eden ve öğrencilere ulaşarak kayıpların telafisi yönünde çalışmalarını sürdüren öğretmenlere haksızlık yapıldığını belirtti.
KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ve bazı öğretmen adayları bugün öğretmenlik sınavlarının ertelenmesi ve halen net tarih belirlenmemesinden dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyon Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamanın ardından talepleri içeren dilekçe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na verildi ve bir süre görüşme yapıldı.
Ardından Kamu Hizmeti Komisyon binası önüne giden KTOEÖS temsilcileri, binanın kapılarının kilitli olmasından dolayı içeriye giremedi, dilekçelerini kapının altından attı.
KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı binası içinde basına yaptığı açıklamada, ülkeyi kalkındıran ve dünya medeniyetlerine erişmesini sağlayan unsurun eğitim oluğunu söyleyerek, “Yalnızca öğretmenler bir ülkenin kaderini değiştirebilir” şeklinde konuştu.
Dünyada kalkınmış ülkelerin hepsinde, kalkınmanın eğitime ve öğretmenlere verilen değerle orantılı olduğunu dile getiren Gökçebel, ülkeyi yönetenlerin eğitimi ve öğretmenleri hedef yapıp aşağılayarak davranmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavları Haziran ayından beri üçüncü kez ertelenmesinden öğretmenlik mesleğine girmek isteyen gençleri psikolojik sıkıntıya soktuğunu ifade eden Gökçebel, sınavlar için halen net bir tarih açıklanmamasını eleştirdi.
Gökçebel, gelecek yıla yönelik eğitim planının bu yıldan yapılması, öğretmen, muavin, denetmen, atölye şefi, bölüm şefi gibi kadroların sağlıklı çalışabilmesi için atamaların bir an önce yapılması gerektiğini dile getirererk, gelecek yılın da heba olmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.
Eğitim Bakanı’nın bu konularda sessiz kalmaması için öğretmen adaylarının dilekçesini sunacaklarını dile getiren Gökçebel, aynı dilekçeyi Kamu Hizmeti Komisyonu’na da vererek bir an önce öğretmenlik sınavlarının yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.
Daha sonra talep mektubu bir öğretmen tarafından okundu.
“Öğretmenlik Atanma Sınavını Bekleyen Öğretmenler” imzalı mektupta, atama bekleyen öğretmenlerin yaşadığı mağduriyet anlatıldı ve hükümete eleştirilerde bulunuldu.
Sınavın bahaneler arkasına sığınılmadan derhal yapılması için tüm yetkilileri göreve çağıran atama sınavı bekleyen öğretmenlerin mektubunda “Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları olan biz öğretmen adayları görevlerini yapmayacaklarsa tüm yetkili ve sorumluları derhal istifaya davet ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.