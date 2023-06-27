Öğretmenlerden maaş kesintisi protestosu

Öğretmen sendikaları, öğretmenlerin maaşlarından yasaya uygun olmayan şekilde grev kesintileri yapıldığı gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eyleme gitti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “haksız , yasaya uygun olmayan” grev kesintilerini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “öğretmene yapılan saldırıları” protesto etmek gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sendikada örgütlü öğretmenlerin de katıldığı eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) de destek verdi.

Eylemde, “Eğitime ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankart açıldı; öğretmenler, “haftalardır Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitime ilişkin sorunları çözmek yerine kendilerine saldırılar düzenlendiğini, bunun son örneğinin bayram öncesi yapılan adil olmayan ve yasa dışı kesintiler” olduğunu savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sendikanın Bakanlıkla tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, eylemde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı’na eleştirilerde bulunarak, Milli Eğitim Bakanı’nın haftalardır öğretmenlere bilinçli ve kasıtlı bir şekilde saldırılar organize ettiğini öne sürdü; bu saldırıların son ayağının ise bayram öncesinde öğretmenlere yapılan “haksızca ve hukuk dışı” kesintiler olduğu savundu.

Eylemde KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de hazırlanan basın açıklamasını okudu. “Bayram öncesi haksız, vicdansız, keyfi maaş kesintisi yapıldığını” ileri süren Eylem, öğretmeni mağdur edip, cezalandırmaya çalışıldığını söyledi. Bu anlayışın kabul edilemez olduğunu belirten Eylem, “Milli Eğitim Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini” savundu.

Eylem, “Sendikamız böyle bir anlayışla eğitimi yönettiğini sanan bakanlıkla yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla tüm ilişkilerini askıya almaya karar vermiştir” dedi.

Eylem, öğretmenlere, sendikalarına ve topluma yapılan saldırılara, her türlü baskıya, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, Milli Eğitim Bakanı’nı keyfi ve tutarsız uygulamalar yapmakla suçladı.

“Bir günlük grev yapan öğretmene dört günlük kesinti yapılamayacağını” dile getiren, bunun “Bakan’ın öğretmenlik mesleğini yasa ile ayaklar altına alma girişimi ardından ekonomik manevralarla ayaklar altına alma çabası” olduğunu ileri süren Maviş, “Böyle bir demokrasi olamaz. Eğitim Bakanlığı bunu istese de Maliye Bakanlığı böyle bir şey yapamaz” diye konuştu.

Bakanlığın ilgilenmesi gereken konunun, eylül öncesi okullar, kalabalık sınıflar, özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları ve öğretmenleri olduğunu söyleyen Maviş, Bakan’ın bunu yapmak yerine “kalabalık sınıflar nasıl yaratırım, öğretmeni nasıl keserim” gibi hesaplar yaptığını öne sürdü.

