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Öğretmenlerden geri adım yok

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KTOEÖS, dün tüm okullarda greve gitti, sınavlar gerçekleştirilemedi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanlığı’nın ortada olmadığını söyledi

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Öğretmenlerden geri adım yok
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), orta dereceli okullarda sınav haftasının başladığı dün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-12.30 saatleri arasında greve gitti.
Güzelyurt Meslek Lisesi önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, “Gerekirse karne verilmeyecek, gerekirse sınavlar yapılmayacak. Her eylem çeşidi denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde, Türkiye’deki 6 Şubat depreminden önce depreme dayanıksız olduğu karot testiyle tespit edilen binalar olduğunu belirterek, bu nedenle basın açıklamasının Güzelyurt’ta yapıldığını söyledi.
Bu binalardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Eylem, daha önce atölyeler olarak kullanılan depreme dayanıksız binaların kullanılmadığını, diğer binaların ise dönüşümlü ancak sağlık, hijyen koşulları uygun olmayacak şekilde kullanıldığını anlattı.
Okulun orta bölümüne bir proje yapıldığını fakat bu projeyle ilgili herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Eylem, “Eğitim Bakanlığı nerede?” diye sordu. Gelecek yıl bu okulda eğitimin nasıl olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren KTOEÖS Başkanı Eylem, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin, binalarla ilgili sıkıntı yaşayan 5 okuldan bir tanesi olduğunu kaydetti.
“Eğitim Bakanlığı’nın ortada olmadığını” öne süren Eylem, “Bakanlık bunlar yokmuş gibi, her şey yolunda gibi davranıyor ama öğretmene, öğretmenin haklarına saldırıyor” diye konuştu.
“Öğretmen çalışmaz, öğretmen sorumluluklarını yerine getirmez” denilerek, toplumun yanıltıldığını belirten Eylem, gelecek yıl binalarında sıkıntı olan 5 okulda eğitimin nasıl devam edeceğinin “meçhul” olduğunu ileri sürdü.
Velilerin öncelikle Eğitim Bakanlığı’nı sorgulaması gerektiğini belirten Eylem, “Önümüzdeki yıl bu okulda ve depreme dayanıksız olan diğer okullarda eğitim nasıl başlayacak, nasıl devam edecek öncelikle bunun sorgulanması gerekir” şeklinde konuştu.
Toplumdan da velilerden de mücadelelerine destek beklediklerini kaydeden Selma Eylem, “Çünkü bu mesele, öğretmene saldırma meselesinin ötesinde topluma, toplumsal haklarımıza saldırı meselesidir. Geleceğimize, gençlerimize saldırı meselesidir. Dolayısıyla bunun iyi görülmesi gerekir” dedi.
 
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