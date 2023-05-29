Öğretmenler, yasalarındaki değişikliği Meclis önünde protesto ediyor

KKTC'de örgütlü oldukları tüm okullarda bugün de greve giden öğretmenler, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebiyle Meclis önünde eylem yapıyor.Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı olduğunu duyurmuş, iki sendika hem yasadaki değişiklik hem de okullardaki eksiklikler için birçok okulda grev yapmıştı.Yasadaki değişikliği, “öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığa karşı yapılan saldırı, baskı ve tehdit” diye nitelendiren öğretmenler, Başbakanlık ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde de eylemler düzenlemişti.Bu sabah örgütlü bulundukları KTÖS ve KTOEÖS’te bir araya gelen öğretmenler sloganlar eşliğinde saat 10.30 itibarıyla Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis önüne geldi. Öğretmen sendikalarına, çeşitli sivil toplum örgütleri ve partiler de eyleme katılarak destek veriyor.Eylem nedeniyle polis, Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.