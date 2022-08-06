Öğretmenler yargıya gidiyor

KTOEÖS ve KTÖS, Yüksek Danışma Kurulu toplantısını protesto etmek için Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Danışmanlarıyla birlikte toplantıya katılmak isteyen öğretmenler, polis engeliyle karşılaştı, konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.Toplantıya, danışmanları ile girmek isteyen sendikalar ile bakanlık arasında uzlaşı sağlanamadı. Toplantıya girmeyen sendika yetkilileri, hukuk yoluna başvuracaklarını bildirdi.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, “Bizim eğitimciler olarak polis teşkilatıyla bir sıkıntımız yoktur” diyen eylemciler, polislerin önüne karanfil bıraktı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, “Bilimsel yoldan gidin” çağrısı yapan eylemciler, bakanlık önüne kalem de bırakırken, Bakan Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy için hazırlanan raporların yer aldığı dosyaları da bakanlık önüne koydu.Eylemde, bando ekibi de yer aldı. Davul ve düdük çalan eylemciler, sloganlar attı ve “Öğretmen Boyun Eğmez” ve “Eğitim ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz” yazılı pankartlar taşıdı.KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı eylemde yaptığı konuşmada, hafta içerisinde ikinci defa bakanlık önünde toplandıklarını belirterek, “Bizler öğretmenler olarak antidemokratik, dikta rejimini andıran uygulamaları hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.Kavganın yeni başladığını ifade eden Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’nun kendileriyle görüşmeden istediğini yapması durumunda okulların açılmasıyla birlikte kavganın daha da büyüyeceğini, eylemlerin artacağını söyledi.Elmalı, Bakan Çavuşoğlu’na masa kurarak, Öğretmenler Yasası’nı tartışmayı ve eğitimi daha iyi bir noktaya taşımayı önerdiklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göstermelik olarak toplantıya çağrıldıklarını iddia eden Ozan Elmalı, dün de Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı çağrısı yapıldığını söyledi.KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun polis zoruyla yasa geçirmek istediğini ifade etti, “Bin değil, 2 bin polis getirseniz hiçbir şey değişmez. Öğretmen direnecektir” dedi.Maviş, “Koş Nazım, koş. Ankara’dan abin gelmiş, sana talimat vermiş. Başbakanlık sana yakışır, öğretmeni dövdüre dövdüre o koltuk sana yakışır” dedi.Bakana aşağıya inmesi yönünde çağrı yapan Maviş’in ardından eyleme katılan öğretmenler de “Nazım, çık dışarı” sloganları attı.Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na eleştirilerde bulunan Burak Maviş, “Bugün bu sıcakta 80 yaşındaki Yılsay hocam buraya geldiyse bu yasa değişikliklerinde bir hak gaspı, etik dışı davranış var demektir” diye konuştu.Konuşmaların ardından iki öğretmen sendikası, Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı’na, danışmanları ile girmeyi talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket bakanlık önüne çıkarak, toplantıya kaç danışman katılabileceği ile ilgili bilgi verdi. Ancak toplantıya katılacak kişi sayısı konusunda uzlaşı sağlanamadı.Yazılı taleplerine ve tüzüğe rağmen sendikaların toplantıya kabul edilmediğini savunan sendika yetkilileri, toplantıya girmeyeceklerini kaydettiler. Bunu hukukun çözeceğini kaydeden sendika yetkilileri, yollarından vazgeçmeyeceklerini belirttiler.