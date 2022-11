Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, 24 Kasım’ın, hepimizi yetiştiren öğretmenlerin değerlerini daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlerin COVID-19 salgını sürecinde, yüz yüze iletişim yanı sıra uzaktan öğretim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçlerinde kayıp yaşamaması için büyük bir özveriyle çalıştığına işaret eden Ahmet Savaşan, “çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak onları; iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye ulaştıran öğretmenler, ülkemizin yüksek uygarlık düzeyine çıkması, iyi yetişmiş, donanımlı bir neslin oluşması gibi kutsal bir görevi yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.





“Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır”

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır" dediğinin altını çizen Ahmet Savaşan, “bu anlayış çerçevesinde eğitime gereken ilginin gösterilmesi, toplumun her kesimine nitelikli eğitim imkanlarının sunulması, çağdaş medeniyetler seviyesini aşabilmenin kaçınılmaz önkoşuludur. Kalkınmadaki en büyük rol, Atatürk'ün "irfan ordusu" olarak hitap ettiği gönüllere ve akıllara dokunan eğitim neferlerimize, öğretmenlerimize düşmektedir. Hiç şüphesizdir ki güçlü bir "irfan ordusu" da nitelikli bir eğitim sistemi ile mümkündür. Tarihimizi inceleyenler bilir ki insanımız, ilime, ilim ve irfan sahibi kişilere her zaman değer vermiş; bilim insanına, bilim öğretene, eğitim verene, bu uğurda ömür tüketene hürmette kusur etmemiş, eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkara sahip çıkmıştır” dedi.



Öğretmenler, istikbalimizin teminatı gençlerin yolunu aydınlatıyor…

Bu günün, Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği müstesna bir gün olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, “öğretmenlik mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, yıllarca ülkemizin her köşesinde hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren ve özveriyle çalışan bütün öğretmenlerimizin, öğretmen adayı öğrencilerimizin ve bilimin ışığında çağdaş bir dünya için çalışan ve daima ileriyi hedefleyen üniversitelerimizdeki öğretim üyesi ve görevlilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş kıymetli öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.