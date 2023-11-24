Öğretmenler Günü'nde Öğretmenler Buruk

Eğitim Bakanlığı önünde Ağustos 2022’de KTOEÖS ve KTÖS tarafından gerçekleştirilen eylemlerde “polisi darp ettiği” iddia edilen 22 öğretmen hakkında açılan dava bugün görülecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmenlere karşı açılan davaların amacının gösteri özgürlüğünü engellemek olduğunu kaydetti.

İki sendika, “Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği gün olan 24 Kasım günü yani bugün öğretmenlere dava okuyan düzene karşı saat 09.30’da Mahkemeler önünde basın toplantısı düzenleyeceğini” duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak açıklamada, “öğretmenlerin, 2 Ağustos 2022 tarihinde gerici zihniyetin eğitime yerleşmesinin önlenmesi ve kamusal eğitime yatırım yapılması için gösteri yaptığı” ifade edildi. Aynı gün KTÖS ve KTOEÖS’ün, bakanlığın daveti üzerine Yüksek Danışma Kurulu toplantısına çağrıldığı belirtilen açıklamada, “Bakanlığın, davet ettiği sendika temsilcilerinin, bakanlık binasına girmemesi için bakanlık binasını polislerle kapattığı ve binaya girişini engellediği” savunuldu.

“O gün orada bulunan 22 öğretmene, iki polis mensubunu elleri ile itmesi suretiyle darp edildiği iddiasıyla dava açıldığı” kaydedilen açıklamada, “22 kişinin 2 kişiyi ittirmesi inandırıcı değildir” denildi. Bu konu ile hiçbir ilgisi olmayan öğretmenlere de dava açıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu öğretmenlerin, dava boyunca her dava günü mahkemeye gelmek zorunda kalacağı ve okulların da öğretmensiz kalacağı belirtildi.



