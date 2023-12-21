“Öğretmenden kesinti yapılması tam bir rezalet”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin hizmet içi kurslara katılmadıkları iddiasıyla öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, maaşlardan yapılan kesintilerin öğretmenlere iade edilmesini talep etti.

Yazılı açıklamasında, hükümetin hizmet içi kurslara katılmadıkları iddiasıyla öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Maviş, “Kesintilerin geri ödememesi bir hükümet sorunudur. Bu sorunun hükümet tarafından çözülmeyip, yine mahkemeye havale edilmesi kabul edilemez” dedi.

Görevli, doğum, refakatçi, emzirme veya yurtdışı izninde olan öğretmenlere kesinti yapıldığını savunan Maviş, “Depreme dayanıksız olduğu için sınıfını taşıyan öğretmenden de kurslara katılan öğretmenden de kesinti yapılması tam bir rezalet” ifadesine yer verdi.

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin de bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirttiğini iddia eden Maviş, Eğitim Bakanlığının bu konudaki ısrarını anlamakta zorlandıklarını söyledi. Maviş, “KTÖS olarak, Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti bu haksız uygulamaları derhal durdurmaya ve yapılan kesintileri öğretmenlere ivedilikle geri ödemeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

