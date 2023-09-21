“Öğretmen ve öğrenciler hayati risk altında”

KTOEÖS, Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’nde bina güvenliği olmadan eğitme başlanmasına tepki gösterdi. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, kolonların ayrıldığı sınıflara öğretmen ve öğrencilerin girmek zorunda bırakıldığını, hayati riskin söz konusu olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “bina güvenliği olmayan” Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde iyileştirme konusunda hiçbir adım atılmadan yeni eğitim ve öğretim yılına başlandığını belirterek, "bu okuldaki öğretmen ve öğrencilerin hayati risk altında olduğunu" açıkladı.

KTOEÖS Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde dün sabah basın açıklaması yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin geçen yıl, gözle görülecek şekilde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okul olduğunu belirtti. Eylem, bu bina dışında, esas riskli olan diğer sınıflar sıvanıp boyanarak, öğretmen ve öğrencilerin girmesinin öngörüldüğünü, yapılan iki prefabrik sınıfın da yetersiz olduğunu, öğretmenlerin çardakta bile ders yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Eylem, gelinen noktada kolonların ayrıldığı, gözle görülecek şekilde sıkıntıların devam ettiği sınıflara öğretmen ve öğrencilerin girmek zorunda bırakıldığını, hayati riskin söz konusu olduğunu kaydetti.

Okulla ilgili raporun ne olduğunun Bakanlık tarafından açıklanması gerektiğini söyleyen Eylem, “Bu insanları hayati tehlikeye atmaktan vazgeçmesi lazım eğer öyle bir durum söz konusuysa ki geçtiğimiz yıldan buraya hiçbir şey yapılmamıştır. Bu okul çok daha önceden birtakım sıkıntılar yaşamıştır bina güvenliğiyle ilgili. Zaman zaman tavandan sıvaların çökmesi söz konusudur. Dolayısıyla 6 Şubat’tan bu tarafa değil çok daha önceden bu tadilatlar ve tamiratların yapılması gerekirken Bakanlık bu konuda herhangi bir adım atmamıştır” dedi.

Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde bina güvenliği konusunda hayati risk endişeleri bulunduğunu vurgulayarak, Bakanlığın bu konuda bir an önce adım artması gerektiğini kaydetti.

Eylem bir soru üzerine, KTOEÖS Yönetim Kurulunun önümüzdeki haftadan itibaren öğleden sonraki derslerin yapılmaması yönünde karar aldığını söyledi.

Eylem yarım günü eğitim dahi gerektiği gibi yapılamazken, öğleden sonra ders yapılmasının riskler taşıdığını kaydetti.

Eylem, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ni örnek göstererek, okuldaki öğrencilerin sadece yüzde 20’sinin kantine gittiğini kaydetti. Öğle arasında okullardaki çocukların beslenme ihtiyacını karşılayamayacağı için aç kalacağını, ayrıca tam gün eğitimin şu aşamada güvenlik sorunu yaratacağını ifade etti.

Eylem, ayrıca Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde kantin fiyatlarının denetlenmediği, fiyatların dışarıdan daha pahalı olduğu konusundaki şikayetleri de dile getirdi.

