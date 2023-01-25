“Öğretmen ve milletvekili aynı vergi diliminde”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, vergide yapılacak uygulamayla yeni işe başlayan bir öğretmenin vekillerle aynı vergi dilimine gireceğini ifade etti.

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Vergide Adaletsizlik” başlıklı bir konuşma yaptı.

Vergi düzenlemeleri konusunda halka açıklama yapılması gerektiğini söyleyen Barçın, şu anda gazete haberlerinden öğrendikleri gibiyse, yapılacak uygulamayla yeni işe başlayan bir öğretmenin vekillerle aynı vergi dilimine gireceğini ifade etti.

Vergide adaletin çok kazanandan çok az kazanandan az vergi almayı gerektirdiğini vurgulayan Barçın, Güney Kıbrıs’ta 19 bin 500 Euroya kadar aylık geliri olanların vergi vermediğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun sosyal yardım alanlara ilişkin son kararını da eleştiren Barçın, sosyal yardım alanlara da birleşik hayat pahalılığı uygulaması yapılması gerektiğini söyledi.

Barçın, dövizdeki artışa işaret ederek, emekçinin İhtiyat Sandığı'ndaki birikiminin büyük oranda zarar gördüğünü dile getirdi, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na sandıkta birikimleri olanlara en azından birikimlerinin yarısını dövize çevirme şansı vermesini istedi.

