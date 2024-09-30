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Öğretmen sendikalarından iki toplumlu etkinlik

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Öğretmen sendikalarından iki toplumlu etkinlik
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İlkokul ve Anaokulu Öğretmenleri İlerici Hareketi “21 Eylül Barış Etkinlikleri” çerçevesinde iki toplumlu film gösterimi yaptı.
KTÖS’ten verilen bilgiye göre, “Hendrix’i Kaçırmak” isimli film gösterimine adanın kuzeyinden ve güneyinden öğretmenlerin yanı sıra, sendikacılar, siyasetçiler ve akademisyenler katıldı.
Kıbrıslı yönetmen Marios Piperides’in yönettiği, sınırdan kaçan köpeği Jimi’yi geri almak için uzun ve karmaşık bir durumun içine düşen Yiannis’in hikayesine odaklanan filmin gösterimi Dayanışma Evi'nde yapıldı. Film gösteriminin ardından katılımcılara resepsiyon verildi.
 
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