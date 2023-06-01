“Öğretmen sendikalarına kapımız açık”

Başbakan Üstel, eğitimin kesintisiz devam etmesi için diyalog kapılarını tamamen açtıklarını söyledi

Bakanlar Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başbakan Ünal Üstel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıda öğretmen sendikalarının eylemlerini de ele aldıklarını duyurarak, eğitimin kesintisiz devam etmesi için diyalog kapılarını tamamen açtıklarını, tüm öğretmen sendikalarına kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Deprem Denetim Komitesi’nin tüm kamu binalarının ve okullarının depreme karşı risk analizlerini yaptığını belirten Üstel, Müteahhitler Birliği ile güçlendirme ve yıkım için uzlaşıya vardıklarını, seçim yasaklarını sona erince protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekse Başbakanlığın kapılarının tüm sendikalara açık olduğunu ve göreve geldikleri günden beri sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Sorunları ortak bir akılla çözmek, sektörlerimizin sıkıntılarını dinleyerek atmış olduğumuz veya atacak olduğumuz adımları buna göre düzenlemek konusunda samimi olduk. Bugün de aynı noktadayız. İhtiyaç duyulan tüm konularla alakalı, tüm öğretmen sendikalarına kapımız açıktır, açık kalacaktır.

Eğitim, ülkemiz adına son derece önemlidir. Eğitimin kesintisiz devam etmesi, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması, çocuklarımızın girecekleri sınavlara girmesi, ailelerimizin sıkıntıya düşmemesi son derece önemlidir. Biz, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için diyalog kapılarını sonuna kadar açmış durumdayız.”

Hükümet olarak bir ilke imza atarak Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi’ni kurduklarını anımsatan Üstel, tüm kamu binalarının ve okulların depreme karşı risk analizlerini yaptırdıklarını ve işi burada bırakmayarak gerekli adımları da attıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Müteahhitler Birliğimiz ile güçlendirmeye ihtiyaç duyulan binalar için güçlendirme, yıkım kararı verilecek okullar için ise yenilerini yapma noktasında belli bir uzlaşıya varmış durumdayız. Takdir edersiniz ki seçim yasaklarının içerisindeyiz. Seçim yasakları tamamlanır tamamlanmaz okullarımızı çocuklarımız için çok daha güvenli hale getirmek adına tüm çalışmaları başlatmak üzere protokolümüzü de imzalayacağız” dedi.

