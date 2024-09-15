banner913
banner932
Süper Kupa yine MTG’nin
Süper Kupa yine MTG’nin
34 0
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
Barolar Birliği ve Altın Patiler Derneği: “Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi”
25 0
 
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yarın 5 saat trafiğe kapatılacak
34 0
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
“Vatana göz dikmek isteyenlere ders vermek için hazır olun”
55 0
Okullarda güvenlik endişesi
Okullarda güvenlik endişesi
26 0
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
İskele Belediyesi'nin 2. Yaz Etkinlikleri sona erdi
25 0
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
Mehmet Akif Caddesi hafta sonu yer yer araç trafiğine kapatılacak
32 0
banner1032

Öğretmen sendikaları, yarın eylemler düzenleyecek

banner1020

KTOEÖS, yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ve 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde; KTÖS ise saat 09.20’de Elçilik önünde olacak

banner1045
Öğretmen sendikaları, yarın eylemler düzenleyecek
banner971
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların açılışının bir hafta ertelenmesini protesto etmek amacıyla yarın, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylemler düzenleyecek.
Sendikalardan yapılan açıklamaya göre KTOEÖS, yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ve 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde; KTÖS ise saat 09.20’de Elçilik önünde olacak.
KTOEÖS’te yapılan açıklamada, “Bilimsel, Laik Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarıp eğitimi, okulların açılışını kurultaya kurban edenlere; öğrencileri, konteynere, inşaatlara, tehlikeye, riske mahkûm ederken saraylar yapanlara; öğretmenin, haklarına, çalışma koşullarına saldıranlara, okullar öğretmensizken gençlerimizi işsiz bırakanlara “Yeter” demek için 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da külliyede, 10.30’da eğitim bakanlığı önünde olacağız.” denildi.
KTÖS’ten yapılan açıklamada ise, “Tarihte ilk defa okul açamıyoruz. Kurultayı olağanüstü hal durumuna sokan, gençleri oy olarak gören, devletin imkanlarını parti başkanlığı için ranta dönüştürenlere ne söyleyesek az. Ülkede olağanüstü hal, savaş veya doğal afet yok. Durumun şantiye, tadilat, kadro vs. ile ilgisi yok. Bu basit bir olay değildir. Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır. Çocukların eğitimini kendi çıkarları için kullananlara söyleyecek sözümüz, mesajımız var.” ifadelerine yer verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.