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Öğretmen sendikaları yarın eylem yapıyor

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Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırarak, “’Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım’ diyen anlayış iflas etti” değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmen sendikaları yarın eylem yapıyor

 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bakanlığın yaklaşımını protesto etmek için yarın saat 11.00'de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yapacağını açıkladı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel imzalı ortak açıklamada, hükümet toplum sağlığını hiçe saymak, partizanca davranmak ve iş bilmezlikle, Milli Eğitim Bakanı’nı sorumluluğu öğretmenlere, ailelere, okul idarelerine ve öğrencilere atmak, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbir almamak, eğitimde eşitsizliği derinleştirmekle suçlandı.

Okulların genelgelerle yönetilemeyeceği belirtilen açıklamada, plansız, sağlıksız, öngörüsüz, bütçesiz, organizasyonsuz ve şova dayalı içi boş eğitim politikalarıyla kendileriyle dalga geçildiği savunuldu.

Öğretmen sendikalarının açıklamasında, “Aileler, öğrenciler, öğretmenler yalnızlaştırılmış, bunalıma sürüklendi. Toplum sağlığını hiçe sayarak eğitim yapacağım diyen anlayış iflas etti. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli, bakanlık anahtarını teslim etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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