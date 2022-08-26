Öğretmen sendikaları bakanlık önünde eylemde

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Danışma Kurulu'nun "ek bütünleme sınavı yapılması ve ortaokullarda akademik sınıfların kaldırılması” konularını ele aldığı belirtilen toplantısı sırasında iki öğretmen sendikası, sorunları protesto etmek amacıyla Bakanlık binası önünde bir araya geldi.Milli Eğitim Bakanı, Maliye Bakanı, Çalışma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) temsilcisi ve Bakanlık yetkililerinin yer aldığı toplantı saat 09.30'da başladı.Toplantıyla eş zamanlı eylemlerine başlayan KTÖS ve KTÖEOS yetkilileri, Bakanlık bınası önüne "torpil çadırı" ismi verdikleri bir çadır kurarak, "Milli Eğitime Bakanlığı'nın okullarda birçok sorun olmasına rağmen, sadece boya yollamasını" eleştirmek amacıyla boya kutuları koydu.KTOEÖS Yönetim Kurulu üyesi Kemal Değirmencioğlu, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, sendikalar olarak değiştirilmeye çalışılan bütünleme ve akademik sınıf sistemine "bilimsel açıklama" talep ettiklerini belirtti.Halihazırda öğrencilere eğitim öğretim yılında 5 sınavın yapıldığını ve yeni bir bütünleme sınavı eklenmesiyle sınıfı geçecek yeterlilikte olmayan öğrencilerin de geçirilmeye çalışıldığını ileri süren Işık, öğretmenler olarak bunu desteklemediklerini söyledi.Aynı zamanda ortaokullarda başarılı olan öğrencilerin ayrı bir "akademik sınıfa” aktarılmasıyla, bu öğrencilerin büyük fayda gördüklerini ifade eden Işık, bu sınıfların kaldırılmasını desteklemediklerini, gerekirse değiştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini, kaldırılacaksa da bir "bilimsel değerlendirme" ışığında açıklanması gerektiğini kaydetti.KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık ise getirdikleri boya kutularıyla ilgili açıklama yaparak, okulların kolon, demir, bilgisayar, klima, akılı tahta gibi birçok sorununun bulunduğunu ,"adeta fiziki yönden çökmüş durumda olduğunu" söyleyerek, bunları talep ettiklerinde bakanlıktan sadece boya gönderildiğini öne sürdü.Işık, okulların kendi kısıtlı bütçeleriyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, vatandaşların kendi imkanlarıyla yapmakta olduğu yeni okullarda bile Bakanlığın gerekli altyapı desteğini veremediğini savundu."Torpil çadırı"nı da ilkokullara alınan geçici öğretmenleri eleştirmek üzere kurduklarını aktaran Işık, belli bir yıldan sonra otomatik olarak kadrolanan geçici öğretmenlerin sadece torpili olan kişilerden alındığını iddia etti.