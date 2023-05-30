Öğretmen Öfkeli

Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi için Meclis önünde eylem yapan öğretmenler, diploma ve kalemlerini Meclis bahçesine attı. Polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı, Meclisin bahçe kapısı kırıldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nda (KTÖS) örgütlü öğretmenler, “Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi” talebiyle başlattıkları eylemlerini dün de Cumhuriyet Meclisi önünde sürdürdü.Yasadaki değişikliği, “öğretmene, örgütüne, topluma, toplumsal varlığa karşı yapılan saldırı, baskı ve tehdit” diye nitelendiren öğretmenler, sendika binaları önünde saat 10.00 sıralarında bir araya gelerek, 10.30 itibarıyla dünkü Genel Kurul oturumunda Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alınacağı Meclis önüne geldi.Dün tüm okullarda greve giden öğretmen sendikalarına, çeşitli sivil toplum örgütleri ve partiler de eyleme katılarak destek verdi. Eyleme, Meclis içerisinden muhalefet parti vekilleri de katıldı.Eylemde, polis barikatlarla geniş güvenlik önlemleri alırken, meclis önündeki yol da eylem süresince trafiğe kapandı."Boyun eğmeyeceğiz", "Eğitime ve öğretmenlere yapılan saldırılara asla izin vermeyeceğiz" gibi ifadeleri içeren pankartlar taşıyan eylemciler, düdük ve davul eşliğinde slogan attılar. KTÖS Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde "Öğretmen düşmanı Nazım Çavuşoğlu", KTOEÖS Yönetim Kurulu üyeleri ise "İşbirlikçiler istifa" yazılı siyah tişörtler giydiler.Eylem sırasında mezun olup atanmayı bekleyen öğretmen adayları, diploma ve kalemlerini Meclis bahçesine attılar. Polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından Meclisin bahçe kapısı söküldü.“Kıbrıs Türk toplumuna ve gençlerin geleceğine yapılan dayatmalara karşı seslerini duymayanlara karşı seslerini duyurmak amacıyla” bir araya geldiklerini ifade eden öğretmenler, kendilerine ve topluma yapılan saldırılara "asla" boyun eğmeyeceklerini kaydetti."Dayatmacıların talimatlarını yerine getirmek için uğraşmakla" eleştirdikleri Milli Eğitim Bakanı'nı istifaya çağıran öğretmenler, Meclis'te yasa geçecek olsa bile mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.“Bugün bir geldiysek bir daha bin geleceğiz” diyen öğretmenler, bu eylemin bir başlangıç olduğuna dikkat çekti.