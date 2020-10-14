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Öğrencilerin karantinalı girişi sürdürülemez

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, özellikle öğrencilerin karantinalı girişi uygulamasının sürdürülemez olduğunu söyledi

Öğrencilerin karantinalı girişi sürdürülemez
 
 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, özellikle öğrencilerin karantinalı girişi uygulamasının sürdürülemez olduğunu söyledi.
“Devlet ve üniversiteler nereye kadar öğrencilerin karantinasını karşılayacak?” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TV2020’de  şöyle konuştu;
“Kaynaklarımızı söz verdiğimiz yerlere harcamaya mecburuz yoksa büyük açıklar doğar. Bu açığı kim kapatacak? Kim bu ülke, AB mi? AB yüzümüze bile bakmaz. Yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti mi? Yüzümüze bile bakmaz... Bir tek anavatan Türkiye. Onların koyacağı katkı kamuda devamı getirecek katkıdır. Suyun bu adaya gelmesi, baraja düşmesi… Zamanında itirazcı tavır sergileyenler yeniden gelmesi için dua ettiler…”
 
 
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