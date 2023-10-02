Öğrencilerin Derdi Barınma

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala KKTC'ye gelen öğrenciler ev arayışına başladı. Uzmanlar ada genelinde kiralık sayısının talebi karşılamadığına dikkat çekiyor. Girne'de 1+1 dairelerin aylık kirası 400-500 pounddan başlıyor

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısının 13 bin 728, yerleşme oranının ise yüzde 82.20 olduğunu duyurmuştu.Öğrenciler kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptırmak için KKTC'ye gelmeye başladı.Barınma problemini çözmek adına araştırmalarına başlayan öğrenciler emlakçıların yolunu tuttu.Öğrenciler için emlak piyasasını araştırdık.Gayrimenkul Danışmanı Karahan Göksu öğrencilere yönelik dairelerle ilgili olarak detaylı bilgileri paylaştı.Üniversite eğitim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adaya gelen öğrencilerin kiralık evlere yönelik taleplerin arttığına vurgu yapan Göksu, geçtiğimiz ağustos ayı ile eylül ayı arasında daire kiralarında ciddi farklar oluşmaya başladığını anlattı."1+1 EV FİYATLARI AYLIK 400-450 POUNDDAN BAŞLIYOR"Göksu, "1+1 daireler 400-450 pounddan başlıyor (13 bin 600-15 bin 300 TL), yukarıya doğru devam ediyor evin konumuna göre değişebiliyor. 2+1 daireler 500-550 pounddan (17 bin- 18 bin 700 TL) başlıyor." dedi."3 ÖĞRENCİ BIRLEŞEREK EV TUTMAYA ÇALIŞIYOR"Öğrencilerin karşılaştığı zorlukları anlatan Göksu, "Dövizin de orantılı şekilde artışı, özellikle Türkiye'den Kıbrıs'a gelen öğrencileri zorluyor. Daireleri iki aile birleşip ya da 3 arkadaş birleşip tutmaya çalışıyor!' diye konuştu."KİRA FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ MÜLK SAHİPLERİ"Kira fiyatlarında belirleyicilerin ev sahipleri olduğuna dikkat çeken Göksu şöyle devam etti:"Mülki sahipleri bize der ki 'ben aylık kiralık istiyorum, 2 depozito istiyorum: Bizim her zaman bir kira komisyondur. 2-3 kira komisyon talebimiz mümkün değil... Kiralama şartlarını ev sahibi belirliyor. 6 ay kira isteyen var, yıllık isteyen var. Burada mülk sahibine çok fazla bir şey diyemiyoruz tabi ki kiracının da taleplerini iletiyoruz. Biz köprü görevi görüyoruz.""YABANCILARA SATIŞLAR PİYASAYI ETKİLEDİ"Yabancılara yönelik konut ve arsa satışları nedeniyle emlak piyasasında artışlar yaşandığına işaret eden Göksu, "Yabancıya satışlarla birlikte Türkiye'de de aynı durum söz konusu... Doğru orantıda artış gösterdi. Bu yurt dışından gelen müşterilerin daha hızlı bir şekilde satın alması kira piyasasını artırdı. Yabancı buraya geldiği zaman çok kolay kendi döviz birimiyle alabiliyor, kiralayabiliyor. Kıbrıs'ın kendi halkı ve Türkiye'den gelenler, çalışmaya gelenlerde bu durum çok farklı oluyor. Kiralamalar döviz cinsinden olduğu için zor duruma sokuyor." ifadelerini kullandı."KİRALIK EV SAYISI TALEBİ KARŞILAMIYOR"Kiralık ev stokunun yeterli olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göksu, "Çok fazla kiralık talebi var. Ama kiralık seçeneklerirniz az... Şuan ki mevcut durumda ağustos ayı eylül ayı içerisinde talebe karşılık kiralık sayısı çok az. Olanlar da bütçe olarak maalesef öğrencilere uymuyor. Uygun olanlar da bir ay öncesinden ya da hızlı bir şekilde tutuluyor. Şunda talebi karşılamıyor. Evlere tek başına çıkabilen de olabiliyor ama genelde 2-3 arkadaş birleşerek ev tutuyor" dedi.