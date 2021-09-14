Öğrencilere test eziyeti

Orta öğretimde bugün yeni ders yılı açılacak olması nedeni ile dün yüzlerce öğrenci test kuyruğunda sıra bekledi. Sağlık Bakanlığı ise öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabilmesi yönünde karar üretti



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun 12 yaşını doldurmuş öğrencilerden her 7 günde bir test talebi, yığılmalara neden oldu.

Ortaöğretim ve meslek liselerinde bugün yeni ders yılı açılacak olması nedeni ile dün yüzlerce öğrenci test kuyruğunda sıra bekledi.

İskele Tıp Merkezi'ne ücretsiz test yaptırmak için giden öğrenciler kuyrukta saatlerce sıra bekledi. Daha önce de birçok kez gündeme gelen test kuyrukları öğrenciler için de eziyet haline geldi.

Ayrıca sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı test kuyrukları adeta hastalığa davetiye çıkarıyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI: “ÖĞRENCİLER HER GÜN TEST YAPTIRABİLİR”

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmanın önlenmesi amacıyla, öğrencilerin antijen testlerini haftanın herhangi bir gününde yaptırabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerden haftalık antijen testi istendiği hatırlatılarak, ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezlerinde yığılmayı önlemek amacıyla öğrencilerin haftanın herhangi bir günü test yaptırabileceğini bildirdi.

“Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır” denilen açıklamada, ücretsiz antijen yapabilme kriterleri de paylaşıldı.

Buna göre, çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar (6 yaşın altında ise ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar ücretsiz antijen testi yaptırabilecek.

Bu kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kayıt yaptırmayan kişilerin kayıtlarının test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacağı da belirtildi.

