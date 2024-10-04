Öğrencilere seramik, robotik ve müzik eğitimi verilecek

Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile bölgedeki ilkokul öğrencilerine seramik ve robotik kodlama eğitimleri verilecek, lise öğrencileri ise müzik eğitimi alacak

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin hizmet verdiği bölgedeki ilkokul öğrencilerine belediye eğitmenleri tarafından seramik ve robotik kodlama eğitimleri verilecek, Değirmenlik Lisesi öğrencileri ise burada müzik eğitimi alacak.

Eğitimlerin verileceği Değirmenlik’teki Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde dün sabah imzalanan protokole Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi bu kapsamda iş birliği protokolü imzalandı. 5 yıl yürürlükte kalacak protokol uyarınca belde okulları için haftanın 5 günü, belediye eğitmenleri tarafından belirlenen sınıf gruplarına okulların görevlendireceği öğretmenler refakatinde eğitim verilecek.

Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’nden idarecilerin, Değirmenlik İlkokulu’ndan öğrencilerin katıldığı törende okul aile birliklerinden temsilcilerle belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreninde ilk sözü alan Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye bünyesindeki Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde ilkokul öğrencilerine seramik ve robotik kodlama, Değirmenlik Lisesi öğrencilerine de müzik eğitimi verileceğini söyledi.

Değirmenlik Lisesi’nin geçtiğimiz yıl Telsim Freezone 10’uncu Liselerarası Müzik Yarışması’ndaki başarısına işaret eden Karavezirler, belediye olarak bu konuda sorumluluk aldıklarını, öğrencilerin müzik eğitmenleriyle birlikte Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde çalıştığını kaydetti.

Karavezirler, bu ekibin Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi korosunda da yer alacağını söyledi.

Ali Karavezirler, eğitim için merkeze gelecek öğrencilere belediye tarafından ikram yapılacağını merkeze ulaşımın belediye tarafından sağlanacağını, öğrencilerin kullanacağı tüm malzeme ve materyallerin de belediye tarafından karşılanacağını da dile getirdi.

Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yetişkinlere yönelik de eğitimler verildiğini belirten Karavezirler, branş sayısını 21’e yükselttiklerini, zaman ve binanın talebe yetmediğini, kasım ayında sonuçlanması hedeflenen ihale sonrasında üst kata bin metrekarelik daha sınıf inşa edileceğini ifade etti.

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin de oluşturulacağını açıklayan, bununla ilgili kararın da belediye meclisinde alındığını söyleyen Ali Karavezirler, 6 yıldır bu görevde bulunduğunu, her kararın belediye meclisinden oy birliğiyle çıktığını kaydetti.

Karavezirler, “Bizim görevimiz yalnız çöp toplamak, su ve ilaçlama değil. Bölgenin ihtiyaçları için ilgili bakanlıklarla iş birliği içindeyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerel yönetimlerin eğitime bu kadar ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Karavezirler’in çocukların ortak hedef yapıldığı sosyal belediyecilik anlayışının öncüsü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanı olduğu ilk dönemde okullarla ilgili destek için belediye başkanlarını aradığını, en az tanıdığı başkanlardan biri olan Karavezirler’in konuşmanın hemen başında talebine destek sözü verdiğini ve projeleri hızlı şekilde tamamladığını kaydetti.

Tam gün eğitime giderken ihtiyacın kendilerine destek verecek yerel yönetimler olduğunu da vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin eğitime katkısının diğer belediyelere de örnek olmasını istedi.

Çavuşoğlu, “Belediyelerin görevi, yolları temizleyip boyamak, çöp toplamak değildir. Yeni şeyler konuşmak lazım. Anlayışımıza yeni vizyonlar katmak lazım” dedi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sağlıklı, mutlu ve becerikli nesiller yetiştirilmesi için çalışıldığını da vurgulayarak, “Eğitime yapılacak her katkı toplumun geleceğine yansıyacak. Eğitime ve çocuklara katkı koyan herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.