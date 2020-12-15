banner583
banner572
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
9 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
 
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
Her yeri çöplüğe çevirdik
Her yeri çöplüğe çevirdik
24 0
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
24 0
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
106 0
banner529
banner570

Öğrencilere karantina uyarısı

banner476

KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, Ercan veya Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelecek öğrencilerin, 15 Aralık itibarıyla devlet tarafından ücretsiz 10 günlük otel karantinasına yerleştirileceğini vurguladı

banner577
Öğrencilere karantina uyarısı

 
KKTC’nin Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’de ve diğer Avrupa ülkelerinde okuyan, ancak KKTC’ye gelmek isteyen öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Harper, Ercan veya Güney Kıbrıs’tan ülkeye gelecek öğrencilerin, 15 Aralık itibarıyla devlet tarafından ücretsiz 10 günlük otel karantinasına yerleştirileceğini vurguladı.
Londra’dan Ercan’a uçuşlarda 72 saat önceden yapılması gereken PCR testlerinin okullar veya devlette ücretsiz, özel klinik veya laboratuvarlarda ise 120-200 Sterlin karşılığı yapılabileceğine işaret eden Harper, İngiltere’den çıkışlarda öğrenci belgesi ve PCR sonuç belgesi çıktısının yolcu beraberinde olması gerektiğini belirtti.
Yolcunun, eğer transit yolcu değil ve İstanbul’a giriş yapmışsa, İngiltere’den aldığı PCR testiyle Ercan’a uçuşuna devam edebileceğini kaydeden Harper, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda ücretli PCR yapılabileceğini ancak sonucun 4 saate yakın sürede çıktığına işaret etti.
Metin Harper, Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine dönecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:
“Firmadan biletleme yaparken Cyprus Flight Pass almak gerekiyor. Larnaka ve BafHavalaanlarında 60 Euro karşılığında PCR yapılmakta. Eğer BirlesikKrallık’tan aldığınız testiniz varsa burada yapmanıza gerek yoktur.”
Harper, İngiltere’de okuyan öğrencilerin Brexit sürecinden dolayı yapması gereken işlemleri, özellikle ön yerleşim izni başvurularını tamamlamaları konusunda da uyardı.Harper, “Başlayan pre-settlement başvuruları devam ediyor. Henüz başvurmamış öğrencilerimiz ivedilikle başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Eski veya yeni kayıt olsun, önceden onay almayan herkes başvuru yapmalıdır” dedi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.