Öğrencilerden karantina ücreti alınmayacak

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, ülkeye öğrenci statüsünde gelen kimseden karantina ücreti alınmayacağını, bu konuda ödeme yapanlara da paralarının geri verileceğini açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeye öğrenci statüsünde gelen kimseden karantina ücreti alınmayacağını açıkladı.

Dünkü Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yoğun çalışması sonucu 10 milyon TL’lik bir kaynak yaratıldığını, ülkeye gelecek öğrencilerden karantina ücreti talep edilmeyeceğini açıkladı. Eğitin Bakanı, bu konuda ödeme yapanlara da paralarının geri verileceğini açıkladı.

Maliye Bakanı’nın 10 milyon kaynağı oluşturduğunu kaydeden Amcaoğlu, “İster KKTC vatandaşı, ister yabancı olsun, öğrenci statüsünde ülkeye gelen kimse karantina ücreti ödemeyecek. Yatırım yapanlara da paraları iade edilecek. Öğrenci dostu ada olarak öğrenciler için özveri göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu davranışın devletin çocuklarına sahip çıkması noktasında selamlanması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Mesele öğrenciyse, vatandaşsa birlikte çalışmak elzemdir. Bu çalışmalar neticeye vardı.. Tek bir öğrenciden karantina parası alınmayacak. Parayı yatıranlar varsa, geri ödenecek. Yatırmayanlar açısından düzelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, KKTC vatandaşı dahil ülkedeki öğrenci sayısının şu an için 35 bine düştüğünü belirterek, ikinci dönem online derslerin azaltılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını, zamanı gelince bu konunun değerlendirileceğini belirtti.



