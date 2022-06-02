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Öğrenciler zamlara isyan etti

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ODTÜ öğrencileri, ODTÜ’deki pahalılığa ve zamlara karşı eylem yaptı

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Öğrenciler zamlara isyan etti
 
 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde öğrenim gören öğrenciler, ODTÜ’de hayat pahalılığına ve yapılan zamlara karşı eylem gerçekleştirdi.
Üniversite öğrencileri, ODTÜ’de yaşanan ulaşım, yemek, yurt sorunlarından sıkıldıklarını belirtti. Yapılan zamların tüm öğrencileri etkilediğini belirten öğrenciler, kalmakta olduğu yıllık yurt ücretinin 15 bin 600 TL olduğunu söyleyerek, bir sonraki yıl için senelik belirlenen ücretin; 28 bin 600 TL olarak belirlendiğini söyledi.
Öğrenciler, bir sonraki yıl için öğrenim ücretinin 65 bin TL olarak belirlendiğini söyleyerek, bu durumun kendilerini maddi-manevi yıprattığını belirterek, “Müşteri değil, öğrenciyiz. Dersten çok zam düşündüklerini belirterek, öğrenciler için gerekli olanakların sağlanması gerekiyor” dedi.
Yurt ücretlerinin ve eğitim masraflarının da zamlandığını belirten öğrenciler, üniversiteye ulaşım konusunda hizmet vermekte olan özel bir şirketin öğrencilerden ücret talep ettiğini belirtti.
 
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