Öğrenciler nereye yerleştirilecek, masrafları nasıl karşılanacak?

Karantina merkezleri şu an dolmuş durumda. Ülkeye getirilmesi planlanan 17 bin öğrenci nerede kalacak? Kamu maaşlarını bile ödemekte zorlanan Maliye, 17 bin öğrencinin karantina masrafını nasıl karşılayacak?



Murat ASLAN

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, adaya getirilmesi planlanan 17 bin öğrencinin karantina ve PCR ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Ancak ülkedeki karantina merkezleri şu an dolmuş durumda.

Geçtiğimiz aylara kadar üniversitelerin yurtlarında öğrenci karantinası uygulanabiliyordu. Ancak bu uygulamadan vazgeçilmişti. Karantina merkezleri şu an devletin belirlediği otel ve izolasyon tesislerinde gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle karantina için yer krizi yaşanıyor. Başbakan Ersan Saner, otellerin dolu olduğunu, otel arayışı içinde olduklarını açıklamıştı.

Söz konusu yer sorunun nasıl aşılacağı bilinmiyor. 17 bin öğrenci, kademeli şekilde gelecek olsa bile karantina süresini nerede geçirecekleri belli değil.



KARANTİNA MASRAFLARI AYRI DERT: NASIL ÖDENECEK?

Öte yandan gelecek olan öğrencilerin karantina masrafını devletin nasıl

karşılayacağı da merak konusu.

Kamu maaşlarını ödemekte zorlanan Maliye’nin 17 bin öğrencinin masrafını nasıl karşılayacağı belirsiz.

Şu an mevcut karantina için Maliye Bakanlığı günde 450 ile 500 bin TL arasında konaklama masrafı ödüyor. Bu rakama 17 bin öğrencinin dahil edilmesi halinde çıkacak masrafın nasıl ödeneceği, bu kaynağın nasıl bulunacağı bilinmiyor.