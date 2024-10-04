Öğrenciler Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bölge okullarından öğrenciler Lefkoşa Türk Belediyesi'ne bağlı Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre ziyaret sırasında öğrencilere hayvan sevgisi ve korunmasının önemi anlatıldı, barınağa mama bağışları yapıldı.

Lefkoşa Hayvan Barınağı Sorumlusu Emre Batunlu, öğrencilere yönelik bilgilendirmesinde, Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi’nin önemine vurgu yaparak, LTB'nin bu bildiri çerçevesinde hayvanlara yaklaştığını belirtti. Batunlu, barınağın sadece köpeklere yuva sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık kontrolleri, aşılama ve sahiplendirme gibi hizmetler de sunduğunu ifade etti.

"Satın Alma, Sahiplen" projesi kapsamında her yıl yaklaşık bin sokak hayvanına yardımcı olan LTB Sevimli Dostlar Ekibi, bu hayvanlara geçici güvenli ortam sağlarken, kalıcı yuva bulunmasına da destek oluyor.

