Öğrenciler kalem bıraktı

KTÖS ve KTOEÖS, AÖA önünde eylem yaptı. AÖA öğrencileri “son noktada olduklarını göstermek için” sembolik olarak kalem bıraktı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaptı. İki sendika, akademik kadronun güçlendirilmesini ve akademiye maksimum sayıda öğretmen adayı alınmasını istedi.

İki sendika, AÖA önünde basın açıklaması yaptı. “Boyun Eğmeyeceğiz, Sessiz Kalmayacağız, Susmayacağız” yazılı pankart açılan basın açıklamasına, AÖA öğrencileri de katılarak, destek verdi. Öğrenciler, basın açıklamasının ardından “son noktada olduklarını göstermek için” sembolik olarak kalem bıraktı.

Basın açıklamasında ilk sözü KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş aldı.

Maviş, 35’e yakın akademisyeni, eğitim çalışanları ve 340’a yakın öğrencisi olan AÖA binasının deprem anında yıkılma riski olan binalardan bir tanesi olduğunu belirtti. Maviş, okul binasının, risk analiziyle ilgili çalışmaların tamamlanmadığını da kaydetti.

Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın, Milli Eğitim Bakanı’nın istediği gibi geçmediğini savunan Maviş, yasanın, Genel Kurul’dan YÖK, YÖDAK ifadeleri çıkarılarak, sadece kontenjan ibaresiyle geçtiğini söyledi. Maviş kontenjan ibaresinin, “Eğer AÖA, Devlet Planlama Örgütü’nün belirlediği öğretmen ihtiyacına karşılık veremiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet üniversitelerinden ihtiyaç olan sayısı kadar öğretmen adayı yetiştirebilir” anlamına geldiğini söyledi.

“Kontenjana neden başvuralım?” sorusunu soran Maviş, “yeterince okul öncesi öğretmen adayı olduğunu, okullarda herhangi bir eksiklik olmadığını Milli Eğitim Bakanı’nın ifade ettiğini” belirtti.

İhtiyaç olmamasına rağmen neden ısrarla kontenjan ibaresi kullanılarak, Türkiye’den öğretmen yetiştirilmek istendiğini soran Maviş, bunun AÖA’ya yatırım yapmamakla ilgili olduğunu savundu.

Öğretim kadrolarının 1999 yılından beri aynı olduğunu ifade eden Maviş, 7 tane kadrolu, 2 tane tam zamanlı sözleşmeli öğretim elemanı olduğunu, geri kalan kişilerin geçici veya gönüllü istihdam olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kuruma değer veriyorsa akademik kadroyu genişletmesi gerektiğini kaydeden Maviş, bununla birlikte daha fazla öğretmen adayının alınması gerektiğini de dile getirdi.

Akademide şu an 340’a yakın öğretmen adayı olduğunu ifade eden Maviş, bunun 2026 yılının öğretmen ihtiyacını karşılamadığını belirtti. Bu yılın öğretmen adaylarının 2027 yılının öğretmenleri olacağını belirten Maviş, akademiye maksimum sayıda ne kadar çok alınabilirse öğrenci alınması gerektiğini söyledi.

Akademik kadronun mesleki ilerlemesinin sağlanması gerektiğini kaydeden Maviş, “En az 12 tane tam zamanlı kadrolu öğretim elemanı istihdam edilmeli” diye konuştu.

Meclis’ten geçen Öğretmenler (Değişiklik) Yasasında, Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını birçok madde olduğunu açıklayan Maviş, yasanın geçmesine rağmen sorunların bitmediğini söyledi. “Bunun çözümü, ilacı Atatürk Öğretmen Akademisi’dir. Eğitim Bakanı çözümü YÖK’te, YÖDAK’ta, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde aramayacak” diyen Maviş, akademiye yatırım yapılması gerektiğini, eğitim ve öğretimde yaşanan birçok sorunun çözüm odağının AÖA olduğunu belirtti.

