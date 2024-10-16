Öğrenciler kadına şiddete karşı yürüdü

DAÜ öğrencileri, siyah elbiseleri ve ellerinde pankartlarıyla kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşte, kadınların korunmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi, yasal düzenlemeler hayata geçirilmesi, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz şekilde uygulanması talep edildi.

Öğrencilerin talebi doğrultusunda DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen farkındalık yürüyüşü geçen cuma yapıldı.

DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayıp kampüse doğru yapılan yürüyüşte

“Bitmemeli Umutlar ve Hayaller, Solmamalı Çiçekler” ve “Kadına Şiddete Karşı Bir Adım Daha: Sessiz Kalma Yanımızda Yürü” sloganları atıldı. Yürüyüşe katılanlar siyah kıyafet giydi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nü temsilen konuşan DAÜ Personeli Tuba Ertürk, “Kadınların ve kız çocuklarının yaşam hakkı, temel bir insan hakkıdır ve bu hak hiçbir gerekçeyle ihlal edilemez.” dedi.

Her geçen gün bir kadının daha yaşamının sona erdiğini belirten Tuba Ertürk, adalet adına alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ifade etti.

“Bu vahim tablonun ortadan kaldırılması için etkin yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır.” diyen Ertürk, kadınların korunmasını sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz bir şekilde uygulanması taleplerini dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise genelde şiddete, özelde kadına yapılan şiddete bir isyan olduğuna dikkat çekerek, “DAÜ, bu noktada farkındalık ateşinin kıvılcımlarının başlatılmasında önemli bir rol oynuyor. Bugün sizler hak için, hukuk için, adalet için buradasınız. Bu direnişte hep birlikteyiz.” dedi.

Etkinlik sonunda, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılar tarafından hazırlanan pankartlar, DAÜ Atatürk Meydanı’na bırakıldı.