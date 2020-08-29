Öğrenciler için ücretsiz seferler konulmalı

YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler, uçak seferlerinin azaltılmasının öğrencilerin gelişini olumsuz etkilediğini, bu nedenle üniversite öğrencileri için tarifeli ücretsiz seferler konulmasının şart olduğunu söyledi





YÖDAK Başkan Yardımcısı Mehmet Hasgüler, ülkemizi tercih eden üniversite öğrencisi sayısında artış olmasının sevindirici olduğunu ancak, uçak seferlerinin azaltılmasının öğrencilerin gelişini olumsuz etkilediğini, bu nedenle üniversite öğrencileri için tarifeli ücretsiz seferler konulmasının şart olduğunu vurguladı. Hasgüler, bunun finansmanını sağlamak için hükümet ile üniversitelerin, elini taşın altına koyarak formül yaratabileceğini söyledi. Haber Kıbrıs’a konuşan Hasgüler, cumhurbaşkanından başbakana, başbakan yardımcısından bakanlara, muhalefete kadar herkesin seçime değil, ülke sorunlarına odaklanması, özellikle üniversite öğrencilerinin en rahat şekilde ülkemize getirilmesinin yollarının bulunması gerektiğini kaydetti.

Ülkemizi tercih eden üniversite öğrenci sayısında geçen yıla oranla 598 artış olduğunu, bu artışta köklü üniversitelerin, YÖDAK’la ve Eğitim Bakanlığı’yla koordineli çalışmaları ve yeni programlar açmalarının etkisi olduğunu belirten Hasgüler, YÖDAK’ın da destek verdiği bakanlığın “Öğrenci Dostu Ada Projesi”nin de olumlu yansımaları olduğunu söyledi. Buna rağmen bazı tedirginlikleri bulunduğunu, uçak ve gemi seferlerinin azaltılmasının öğrencilerin gelişini olumsuz etkileyebileceğini belirten Hasgüler, öğrenciler için tarifeli ücretsiz seferler konulması gerektiğini kaydetti. “Bunun için ciddi para gerekir, finansmanı nasıl sağlanacak?” gibi sorular gelebileceğini ifade eden Mehmet Hasgüler, finansmanını sağlamak için hem hükümetin hem de üniversitelerin, elini taşın altına koyarak formül yaratabileceğini belirti. Hasgüler, bugün bu masraf yapılmazsa, ileride hiçbir şey bulunamayacağını, bunun ileriye yatırım olacağını vurguladı.

Hem bakanlığa hem de siyasi otoritenin tamamına yaptıkları çağrıda, yaz döneminde de kimi öğrencilerin yaz okulu için ülkeye gelebilmesi, kimisinin de yaz okulları için ülkelerine gitmeyip KKTC’de kalabilmesi için koşullar sağlamaları gerektiğini anlattıklarını belirten Hasgüler, akabinde de yeni öğretim yılında yüz yüze eğitim için ülkeye gelişlerin kolaylaştırılmasının şart olduğunu vurguladı. Ülkeyi yönetenlerin, üniversite öğrencilerinin en kolay ülkemize gelebilmesi için ayrı bir politika belirlenmesi ve bunun için elini taşın altına koymaya hazır olan üniversitelerin de katkısıyla, seferler konulması, fakülte fakülte öğrencilerin taşınması gerektiğini ifade eden Hasgüler, bunun yapılmadığını ama sonuç alınmayacağı belli olmasına rağmen casinoların istediği şekilde bir açılım ortaya konulduğunu söyledi. Hasgüler, “Casino müşterisi, normal bir turist ile ülkemizde 4- 5 yıl misafirimiz olacak öğrenciler bir tutulmamalı, üniversite öğrencilerine pozitif bir ayrımcılık yapılmalı. Çünkü öğrenciler bizim kültür elçilerimiz olacak” dedi. Tercihlerdeki artışın gerçeğe uyması için yani bu öğrencilerin ülkemize gelebilmesi için mevcut kaygıların, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Mehmet Hasgüler, “sıfır vaka” günlerinin iyi değerlendirilemediğini, bunun avantaja çevrilemediğini, pandeminin son günlerde yayıldığını, bu nedenle güvenceler verilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’deki KKTC Büyükelçisi’nin, KKTC kültür ateşelerinin, kentlerdeki temsilciliklerin, ülkemizi tercih eden öğrencilere ve velilerine ulaşması, ülkemizde sağlanan avantajların anlatılması, teşvik edilmesi gerektiğini belirten Hasgüler, “Bu sayede ikinci yerleştirmede de ülkemizi seçen öğrenciler artacak” dedi. Bunun şu anda yapılması, hem mevcut, hem de yeni öğrencilerin velilerine bire bir ulaşılması gerektiğini belirten Hasgüler, “Sağlık güvenlik içinde sağlanacak imkanlar anlatılmalıdır” diye konuştu.

“KONSANTRENİZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE OLMASIN”

Mehmet Hasgüler, herkesin bütün işinin gücünün bu olması ve kimsenin cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle konsantresinin bozulmaması gerektiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanından başbakana, başbakan yardımcısından bakanlara kadar, kimsenin birbirine laf atarak zaman kaybetmemesi gerekir” dedi. Üniversitelerimize Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek öğrenciler üzerinden ekonomik alan açarak izolasyonların kırılabileceğini vurgulayan Hasgüler, “Ülkemizdeki üniversitelerin kurulma amacı ve misyonu online eğitim üzerine değildir. KKTC akademik yapısı, yüz yüze eğitim üzerine kurulmuştur, bu yöntemle hem izolasyonlar kırılacak ve Kıbrıslı Türkler görünür olacak, hem de ülkeye ekonomik getirisi olacaktır” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI YAPACAK ÜLKE BULAMAYABİLİRSİNİZ”

Cumhurbaşkanı, başbakan, başbakan yardımcısı, bakanlar ve muhalefetin birbirine laf atıp, kısır bir döngüye hapsolacaklarına, kafa kafaya verip çözüm üretmeleri gerektiğini ifade eden Hasgüler, “Boş versinler cumhurbaşkanlığı seçimi, mevcut durumdan tümü de sorumludur. Üniversite alanının yaşayacağı sıkıntı tümüne de yansıyacaktır. Gerekirse seçimi iptal etsinler, çünkü durum böyle giderse üzerinde cumhurbaşkanlığı yapacakları ülke bulamayacaklar” dedi.

