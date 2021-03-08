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Öğrenciler harçlarda indirim bekliyor

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Ülkedeki yabancı öğrenciler, üniversitelerin vermedikleri hizmetlerden dolayı yüzde 20 indirim yapmasını istiyor

Öğrenciler harçlarda indirim bekliyor
 
 
Ülkedeki yabancı öğrenciler, derslerin üniversite binasından bilgisayarlara taşınmasıyla önceki dönemlerde faydalandıkları sınıf temizliği, spor salonu, kütüphane, ulaşım, sosyal faaliyetler gibi öğrenim ödemelerine dahil hizmetlerden de faydalanamadı.
Çevrim içi eğitimin verimli olmadığı konusunda ortak görüşe sahip gençler, üniversitelerinin bu durumu göz önüne alarak ücretlerinin azaltmasını talep etti.
Nijeryalı öğrenci Opeyemi I. Shokoya bu konuda “Geçtiğimiz dönemi boşa giden üniversite harcı olarak özetleyebilirim. Üniversitelerin vermedikleri hizmetlerden dolayı yüzde 20’lik bir indirim yapması gerekiyor” dedi.
Nijeryalı psikoloji öğrencisi Chukwenyere Anaba da, kendi üniversitesinde ücretlerin düşürülmesi için öğrencilerin birleşip bir dilekçe imzaladıklarını, ardından okulun yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurduğunu fakat henüz gerçekleşmediğini belirtti.
 
 
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