Öğrenciler bir aydır öğretmensiz

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun anasınıfında, sağlık sorunları nedeniyle pandemi döneminde ders veremeyeceği ‘sözlü’ olarak kanıtlanan öğretmenin raporu gelmediği için bir aydır öğrencilerin öğretmensiz olduğu öğrenild





Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun anasınıfı bölümünde yaşanan problem ile ilgili veliler tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ve Kıbrıs Postası’na ulaşan bir veli, anasınıfı öğretmeninin derse girmediğini ‘okulda çay kahve’ içtiğini iddia etti.

Öğretmenin, pandemi koşullarında ders veremediği, sağlık durumunun elverişsiz olması sebebiyle Sağlık Kurulu’na başvuruda bulunarak, rapor beklediğini; bu süreç boyunca mesai saatleri içerisinde okula gittiğini ancak derslere giremediği de edinilen bilgiler arasında.

Sağlık Kurulu’ndan sözlü olarak onaylandığı ancak yazılı beyan verilmediği için öğretmenin okulda bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

“TEK BİR ÖĞRETMENE DEĞİL İKİ ÖĞRETMENE İHTİYAÇ VARDIR”

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlköğretim okulunun ‘öğretmensizlik’ sorunu hakkında Kıbrıs Postası’na açıklama yaptı.

Maviş, bahsi geçen öğretmenin, pandemi koşulları nedeniyle sağlık durumunun elverişli olmadığını aktararak, öğretmenin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yazılı tebliğ raporunu beklediğini, bu yüzden derslere giremediğini aktardı.

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun anasınıfında 31 öğrencinin bulunduğunu da ifade eden Maviş, tek bir öğretmen değil, iki tane öğretmene ihtiyaç olduğunu aktardı.

Maviş, “Pandemi koşulları nedeniyle sınıfın ikiye bölünmesi gerekiyor, bu durumda iki öğretmene ihtiyaç vardır” dedi.

Konu ile ilgili bilgi almak adına Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne ulaşılamadı.



