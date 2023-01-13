Öğrenci ehliyeti bitiş süresi uzatılıyor

Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında biten kişilerin, Öğrenci Ehliyeti bitiş süresinin 31 Mart 2023 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına olanak sağlayan Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında biten kişilerin, Öğrenci Ehliyeti bitiş süresinin 31 Mart 2023 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına olanak sağlayan Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.





Bakanlar Kurulu, “Öğrenci Ehliyeti Geçerlilik Süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 Tarihleri Arasında Hitam Bulan Kişilerin, Öğrenci Ehliyeti Hitam Süresinin 31 Mart 2023 Tarihine Kadar Herhangi Bir Ücret Alınmaksızın Uzatılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi” onayladı. Dünkü Resmi Gazetede yer alan Kararname, Meclis’e sunulacak.

Trafik Dairesine bağlı Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şubesinde yaşanan yoğunluktan dolayı, altı ay süre ile geçerli olan öğrenci ehliyeti sahibi kişilerin direksiyon sınavına girmelerine olanak olamaması nedeniyle çıkarılan Kararnameyle, Öğrenci Ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında biten kişilerin işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

